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ओमप्रकाश राजभर को तगड़ा झटका, सुभासपा के प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, थामा विकासशील इंसान पार्टी का दामन

सुभासपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा. ( Photo Credit; ETV Bharat )