ओमप्रकाश राजभर को तगड़ा झटका, सुभासपा के प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, थामा विकासशील इंसान पार्टी का दामन
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कहा- प्रेमचंद कश्यप ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि निष्कासित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 8:48 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले अगले साल हो, लेकिन अब चुनाव में कुछ माह ही शेष रह गए हैं. जब सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ही सुभासपा से इस्तीफा देते हुए मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर ली है. उनके साथ कई और समर्थकों ने भी विकासशील इंसान पार्टी का दामन थाम लिया है. प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने से ओमप्रकाश राजभर की पार्टी में इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है.
सुभासपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र कश्यप ने इस्तीफा दे दिया. इसके बाद उन्होंने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) पार्टी ज्वाइन की. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सुभासपा को बड़ा झटका लगा है. हालांकि, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पक्ष आया है कि प्रेमचंद कश्यप ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है. पार्टी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है.
पार्टी ने यह कार्रवाई उन्हें कथित रूप से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद की है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेमचंद कश्यप की गतिविधियां संगठन के हितों के खिलाफ कार्य करना मानी गईं, जिसके चलते यह कठोर निर्णय लिया गया है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पार्टी की विचारधारा व नीतियों के विरुद्ध जाने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है कि सुभासपा नेतृत्व को पिछले कुछ समय से प्रेमचंद कश्यप के कार्यों को लेकर शिकायतें मिल रही थीं. मामले की आंतरिक जांच के बाद निष्कासन का निर्णय लिया गया है. आगामी रणनीति को लेकर पार्टी जल्द ही नया नेतृत्व घोषित करेगी. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने स्पष्ट किया है कि पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है और जो भी व्यक्ति इसके अनुरूप कार्य नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पार्टी नेताओं का कहना है कि सुभासपा अतिपिछड़ों, अति दलितों, वंचितों और शोषित वर्गों के हक और हिस्सेदारी की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है. इसी सक्रियता से विपक्षी दल परेशान हैं, लेकिन उनके किसी मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा.
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