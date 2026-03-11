ETV Bharat / state

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा ऐलान; यूपी में 81 दिनों तक करेंगे परिक्रमा, गोरखपुर से होगी शुरू

इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कार्यक्रम के बाद लोग अपना नाम-पता कागज पर लिखकर दें. आज से शुरू होने वाले ऐतिहासिक अभियान के आप फाउंडर होंगे. कम भीड़ को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि ज्यादा भीड़ कहां होती है दूध की दुकान में होती है या शराब की दुकान में. यहां कम भीड़ का मतलब है कि यह शुद्ध दूध की दुकान है. शंकराचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पूरा बल लगा देने के बाद का शंखनाद है.

मंच से करीब 2 घंटे तक चले अपने भाषण के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हर उस आरोप का जवाब दिया जो उनके ऊपर लगाया जाता रहा. उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सभी दलों से अपील की है कि वह गाय की रक्षा के लिए संकल्प लें.

लखनऊ : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बुधवार को गो रक्षा के लिए शंखनाद किया. यह कार्यक्रम कांशीराम स्मृति उपवन आशियाना में दोपहर 2:15 बजे से शाम 5 बजे तक चला. इस दौरान उन्होंने बुधवार (11 मार्च) को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यूपी में 81 दिनों तक परिक्रमा शुरू होगी, जिसमें लोगों को गाय की हत्या रोकने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

काशी के मठ में रोकने की योजना थी, फिर रास्ता में रोकने को कहा था. वह नहीं हो पाया. फिर शर्तों का कागज पकड़ाया गया. हमने कहा कि कोई शर्त नहीं होती प्यार में, उन्होंने प्रमाण दे दिया कि उनके मन में हमारे लिए कोई प्रेम नहीं. हमारे लिए अब युद्ध लड़ना आसान हो गया, उन्होंने 26 शर्त लगा दी.



उन्होंने कहा कि मात्र 24 घंटे पहले अनुमति दी, फिर रात में नोटिस दिया गया, हमने रिसीव किया गया, बैक डेट में नोटिस दिया गया. 4 लाख 25 हजार रुपये ग्राउंड के जमा कराए थे. आज दोपहर में बैक डेट में अनुमति दी गई. उन्होंने कहा कि किराए की भीड़ बस-ट्रक से आती है, कपड़े, खाना, रुपये मिलते हैं.









शंकराचार्य ने कहा कि ब्राह्मण सुख के लिए नहीं, तपस्या के लिए है. ब्राह्मण के लिए सुख नहीं शुभ मांगा गया है. इसी देश में राजा परीक्षित हुए, दिग्विजय के लिए निकले थे. यह रोग है कि मैं नहीं मानता उनको शंकराचार्य. इसके लिए दिग्विजय करनी पड़ती है. शंकराचार्य सनातन की सुप्रीम कोर्ट है.

उन्होंने कहा कि मंडलेश्वर हाईकोर्ट हैं, साधु संत भी हमारे लोअर कोर्ट हैं. यहां भीड़ निर्णय नहीं करती है. यहां भीड़ का कोई अर्थ नहीं है, यह भेड़ तंत्र नहीं है. जिसको खुजली हो आ जाए सबको जवाब मिलेगा. कलियुग का यह स्वभाव है वह ब्राह्मण और गाय पर प्रहार करता है.









उन्होंने कहा कि गविष्टि यात्रा 3 मई से 23 जुलाई तक होगी. यह यात्रा 81 दिनों की परिक्रमा होगी. यह यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर गोरखपुर में ही समाप्त होगी. 24 जुलाई को लखनऊ के इसी मैदान में जमा होंगे, बारिश हो तो बरसात में आएंगे, मगर यहां हम सभी रहेंगे.











शंकराचार्य ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया. उन्होंने कहा कि अखाड़े शंकराचार्य की सेना होते हैं मगर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वह शंकराचार्य के साथ नहीं है मुख्यमंत्री के साथ हैं. अब मैं सभी अखाड़ों को पत्र लेकर पूछूंगा कि आखिर में किसके साथ हैं, मेरे साथ है या उनके साथ हैं अगर उनके साथ हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे. इसलिए अब हम अपनी एक चतुरंगिनी सेना भी बनाएंगे. जिसमें साधु वैरागी और अन्य सभी संत होंगे.

जब दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस जा रहे थे तो डेढ़ हजार पुलिसकर्मी लगा दिए गए थे और हमको अपने दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचने दिया. गाय के लिए हमारे युद्ध में सबसे सामने हमारे लिए खड़े. जब तक दूसरी पार्टियां कोई बड़ी घोषणा नहीं करती हैं हम उनसे भी लड़ेंगे. समाजवादी से भी लड़ेंगे और कांग्रेस से भी लड़ेंगे. नंबर एक पर जो है वह सामने आएगा. जो गाय माता के लिए बिना किसी संकोच के स्पष्ट घोषणा करेगा वह हमारा.





