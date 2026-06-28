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दिल्ली के नए प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव: अब राजस्व अधिकारी संभालेंगे कार्यपालक दंडाधिकारी की कमान

उपराज्यपाल ने दिल्ली के पुनर्गठित ज़िलों में रेवेन्यू अधिकारियों को एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने की मंज़ूरी दी.

दिल्ली के नए प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव
दिल्ली के नए प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 28, 2026 at 5:31 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पुनर्गठित राजस्व जिलों में प्रशासन को अधिक मजबूत और गतिशील बनाने की दिशा में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. उपराज्यपाल ने अब दिल्ली के विभिन्न राजस्व अधिकारियों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने को अपनी औपचारिक स्वीकृति दे दी है. इस कदम से दिल्ली के नए प्रशासनिक ढांचे में कानून-व्यवस्था और लोक सेवा वितरण की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो जाएगी.

जानिए क्या होगी अधिकारियों की नई भूमिका

राजस्व विभाग के अनुसार, यह शक्तियां जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है. इनमें मुख्य रूप से उपायुक्त (DC) एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राजस्व सहायक (Revenue Assistants), तहसीलदार और चकबंदी अधिकारी (Consolidation Officers) शामिल हैं. ये सभी अधिकारी अपने-अपने संबंधित पुनर्गठित अधिकार क्षेत्र में अब कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.

कानूनी आधार: BNSS 2023 के तहत हुई नियुक्ति

यह पूरी प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत संचालित की जा रही है. गौरतलब है कि BNSS ने पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) का स्थान ले लिया है. इस संहिता की धारा 14 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह कार्यपालक दंडाधिकारियों की नियुक्ति करे और जिलों में DM व ADM को तैनात करे. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की 28 जून, 2024 की अधिसूचना का विशेष महत्व है. इस अधिसूचना के तहत, धारा 523 को छोड़कर BNSS के अंतर्गत 'राज्य सरकार' के सभी अधिकार और कार्य दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रदान किए गए हैं. इसी कानूनी शक्ति का उपयोग करते हुए उपराज्यपाल ने राजस्व अधिकारियों को ये विशेष अधिकार सौंपे हैं.

प्रशासनिक पुनर्गठन की अनिवार्यता

राजस्व विभाग द्वारा 25 दिसंबर, 2025 को जारी की गई अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली के राजस्व जिलों का पुनर्गठन किया गया था. प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि नए जिलों के गठन के बाद, यह अनिवार्य हो गया था कि वहां तैनात अधिकारियों को मजिस्ट्रियल शक्तियां प्राप्त हों ताकि जमीनी स्तर पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने, अतिक्रमण हटाने, आपदा प्रबंधन और लोक सेवाओं के सुचारू संचालन में कोई बाधा न आए.

सहमति के साथ आया निर्णय

उपराज्यपाल की इस मंजूरी से पहले, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति की मुहर लगाई थी. सभी स्तरों पर विचार-विमर्श और कानूनी समीक्षा के बाद इसे उपराज्यपाल के पास भेजा गया था. अब जबकि उपराज्यपाल ने आधिकारिक रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है, जल्द ही दिल्ली सरकार द्वारा BNSS की धारा 14 के अंतर्गत औपचारिक गजट अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इस निर्णय से दिल्ली के नागरिकों को अब जिला स्तर पर ही प्रशासनिक और दंडात्मक कार्यों के समाधान में अधिक तत्परता देखने को मिलेगी. विशेषकर भूमि विवादों, सार्वजनिक व्यवस्था और स्थानीय प्रशासनिक शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है. आने वाले दिनों में इन अधिकारियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए जाने की संभावना है.

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