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दिल्ली के नए प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव: अब राजस्व अधिकारी संभालेंगे कार्यपालक दंडाधिकारी की कमान

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पुनर्गठित राजस्व जिलों में प्रशासन को अधिक मजबूत और गतिशील बनाने की दिशा में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. उपराज्यपाल ने अब दिल्ली के विभिन्न राजस्व अधिकारियों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने को अपनी औपचारिक स्वीकृति दे दी है. इस कदम से दिल्ली के नए प्रशासनिक ढांचे में कानून-व्यवस्था और लोक सेवा वितरण की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो जाएगी.

जानिए क्या होगी अधिकारियों की नई भूमिका

राजस्व विभाग के अनुसार, यह शक्तियां जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है. इनमें मुख्य रूप से उपायुक्त (DC) एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राजस्व सहायक (Revenue Assistants), तहसीलदार और चकबंदी अधिकारी (Consolidation Officers) शामिल हैं. ये सभी अधिकारी अपने-अपने संबंधित पुनर्गठित अधिकार क्षेत्र में अब कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.

कानूनी आधार: BNSS 2023 के तहत हुई नियुक्ति

यह पूरी प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत संचालित की जा रही है. गौरतलब है कि BNSS ने पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) का स्थान ले लिया है. इस संहिता की धारा 14 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह कार्यपालक दंडाधिकारियों की नियुक्ति करे और जिलों में DM व ADM को तैनात करे. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की 28 जून, 2024 की अधिसूचना का विशेष महत्व है. इस अधिसूचना के तहत, धारा 523 को छोड़कर BNSS के अंतर्गत 'राज्य सरकार' के सभी अधिकार और कार्य दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रदान किए गए हैं. इसी कानूनी शक्ति का उपयोग करते हुए उपराज्यपाल ने राजस्व अधिकारियों को ये विशेष अधिकार सौंपे हैं.