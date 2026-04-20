यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीएम योगी ने ब्यूरोक्रेसी को दिया सीधा संदेश- काम नहीं, तो हटेंगे
40 IAS अधिकारियों के तबादले की सूची कई संदेश देती है. प्रशासनिक दक्षता, अनुशासन, प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन और CM दफ्तर की सक्रिय निगरानी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 4:20 PM IST
लखनऊ : योगी सरकार ने रविवार देर रात 40 IAS अधिकारियों के तबादले किए. IAS अधिकारियों के तबादले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा संदेश दिया है. योगी ने ब्यूरोक्रेसी को चुनाव से ठीक एक साल पहले बता दिया है कि उनको निरंकुश नहीं रहना पड़ेगा. मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रमुख विभागों के बदलाव ने बता दिया है कि हर तरफ नजर है. जरा सी सावधानी हटने पर दुर्घटना होने की आशंका है.
40 IAS अधिकारियों के तबादले की सूची कई संदेश देती है. प्रशासनिक दक्षता, अनुशासन, प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन और CM दफ्तर की सक्रिय निगरानी है. यह फेरबदल सामान्य रूटीन ट्रांसफर नहीं लगता, बल्कि लंबे मंथन के बाद लिया गया एक रणनीतिक कदम है. मुख्य बदलाव और उनके संभावित मायने हैं. 15 जिलों के DM बदले गए हैं. इनमें से 8 को दूसरे जिले में शिफ्ट किया गया, जबकि कई को पहली बार DM का प्रभार मिला.
यह ट्रांसफर पॉलिसी 2026 के हैं, जिसमें 3 साल जिले या 7 साल मंडल में पोस्टिंग के बाद बदलाव का प्रावधान है. सरकार जिलों में लंबे समय से बैठे अधिकारियों को हटाकर नई ऊर्जा और निष्पक्षता लाना चाहती है, खासकर विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और चुनावी तैयारियों के मद्देनजर किया गया है. अखिलेश यादव सरकार में सत्ता से टकरा जाने वाली दुर्गा शक्ति नागपाल का प्रमोशन हुआ है.
लखीमपुर खीरी की DM दुर्गा शक्ति नागपाल (2010 बैच) को देवीपाटन मंडल का मंडलायुक्त बनाया गया है. यह उनके प्रदर्शन और ईमानदारी का इनाम है. आगरा DM अरविंद मल्लप्पा बांगरी को CM का विशेष सचिव बनाया गया है. आगरा जैसे संवेदनशील और पर्यटन महत्व के जिले के DM को सीधे CM दफ्तर में लाना बड़ा संकेत है.
यह दर्शाता है कि योगी सरकार महत्वपूर्ण जिलों में काम करने वाले अधिकारियों को करीब रखना और उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग करना चाहती है. बांगरी का आगरा में ताजमहल गेट की अनियमितताओं को उजागर करने जैसा काम सराहा गया है. निवर्तमान विशेष सचिव ब्रजेश श्रीवास्तव को जिले में भेजकर उनकी क्षमताओं का आंकलन नए सिरे से किया जाएगा.
परिवहन आयुक्त किंजल सिंह का तबादला भी बड़ा मैसेज है. मात्र सात महीने में उन्हें हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया, जबकि हाल ही में केंद्र से लौटे 2010 बैच के आशुतोष निरंजन को नया परिवहन आयुक्त बनाया गया. किंजल सिंह परिवहन विभाग में सुधार (ई-वे, सड़क सुरक्षा, बस प्रबंधन) पर जोर देने वाली सरकार शायद तेज गति और नई सोच चाहती हैं. किंजल सिंह का शिक्षा विभाग में जाना कुछ हलकों में "साइडलाइन" माना जा रहा है, लेकिन यह भी विभागीय जरूरत हो सकती है.
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार से एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन का प्रभार वापस ले लिया गया है. यूपी पावर कॉरपोरेशन के MD पंकज कुमार को हटाया गया. ये बदलाव बिजली और उद्योग क्षेत्र में सुधार की मंशा दिखाते हैं.
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो बाजपेई बताते हैं कि संदेश साफ है. यह तबादला CM दफ्तर में चाबुक की आवाज की याद दिलाता है. योगी आदित्यनाथ की सरकार की शैली रही है. परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग, लंबी पोस्टिंग से बचाव और नाकाम या विवादित अधिकारियों को तुरंत शिफ्ट करना है. संदेश साफ है कोई भी अजेय नहीं है. चाहे कितना भी वरिष्ठ या करीबी अधिकारी हो, प्रदर्शन खराब हुआ तो जवाबदेही तय होगी.
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