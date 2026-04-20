ETV Bharat / state

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीएम योगी ने ब्यूरोक्रेसी को दिया सीधा संदेश- काम नहीं, तो हटेंगे

लखनऊ : योगी सरकार ने रविवार देर रात 40 IAS अधिकारियों के तबादले किए. IAS अधिकारियों के तबादले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा संदेश दिया है. योगी ने ब्यूरोक्रेसी को चुनाव से ठीक एक साल पहले बता दिया है कि उनको निरंकुश नहीं रहना पड़ेगा. मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रमुख विभागों के बदलाव ने बता दिया है कि हर तरफ नजर है. जरा सी सावधानी हटने पर दुर्घटना होने की आशंका है.

40 IAS अधिकारियों के तबादले की सूची कई संदेश देती है. प्रशासनिक दक्षता, अनुशासन, प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन और CM दफ्तर की सक्रिय निगरानी है. यह फेरबदल सामान्य रूटीन ट्रांसफर नहीं लगता, बल्कि लंबे मंथन के बाद लिया गया एक रणनीतिक कदम है. मुख्य बदलाव और उनके संभावित मायने हैं. 15 जिलों के DM बदले गए हैं. इनमें से 8 को दूसरे जिले में शिफ्ट किया गया, जबकि कई को पहली बार DM का प्रभार मिला.

यह ट्रांसफर पॉलिसी 2026 के हैं, जिसमें 3 साल जिले या 7 साल मंडल में पोस्टिंग के बाद बदलाव का प्रावधान है. सरकार जिलों में लंबे समय से बैठे अधिकारियों को हटाकर नई ऊर्जा और निष्पक्षता लाना चाहती है, खासकर विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और चुनावी तैयारियों के मद्देनजर किया गया है. अखिलेश यादव सरकार में सत्ता से टकरा जाने वाली दुर्गा शक्ति नागपाल का प्रमोशन हुआ है.

लखीमपुर खीरी की DM दुर्गा शक्ति नागपाल (2010 बैच) को देवीपाटन मंडल का मंडलायुक्त बनाया गया है. यह उनके प्रदर्शन और ईमानदारी का इनाम है. आगरा DM अरविंद मल्लप्पा बांगरी को CM का विशेष सचिव बनाया गया है. आगरा जैसे संवेदनशील और पर्यटन महत्व के जिले के DM को सीधे CM दफ्तर में लाना बड़ा संकेत है.

यह दर्शाता है कि योगी सरकार महत्वपूर्ण जिलों में काम करने वाले अधिकारियों को करीब रखना और उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग करना चाहती है. बांगरी का आगरा में ताजमहल गेट की अनियमितताओं को उजागर करने जैसा काम सराहा गया है. निवर्तमान विशेष सचिव ब्रजेश श्रीवास्तव को जिले में भेजकर उनकी क्षमताओं का आंकलन नए सिरे से किया जाएगा.