लखनऊ में ओवरलोड ट्रकों पर बड़ा एक्शन; 10 ट्रक-डंपर सीज
कई जिलों की सीमा पार कर राजधानी में घुसे ओवरलोड वाहन, अहम सवाल- क्या कहीं नहीं हुई चेकिंग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 6:21 PM IST
लखनऊ: ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एक फरवरी से 15 फरवरी तक चल रहे अभियान के तहत रविवार तड़के लखनऊ आरटीओ के प्रवर्तन दस्तों ने बड़ी कार्रवाई की. गिट्टी और मौरंग लादकर राजधानी के अंदर दाखिल हुए 10 ओवरलोड ट्रक और डंपरों को सीज कर दिया. तड़के करीब बजे की गई इस छापेमारी से जहां माफिया में हड़कंप मच गया, वहीं यह कार्रवाई प्रदेश के अन्य जिलों में तैनात परिवहन विभाग के प्रवर्तन दस्तों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर रही है.
रास्ते में नहीं हुई कहीं चेकिंग: दिलचस्प यह है कि ये सभी वाहन कई जिलों की सीमाएं पार कर लखनऊ पहुंचे थे. रास्ते में कहीं भी इन ओवरलोड ट्रकों और डंपरों को रोकने की जहमत नहीं उठाई गई. न भार तोला गया और न ही चालान की कार्रवाई हुई. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिन जिलों से होकर ये वाहन गुजरे, वहां तैनात आरटीओ के प्रवर्तन दल आखिर कर क्या रहे थे? क्या ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई सिर्फ राजधानी तक ही सीमित रह गई है?
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई: लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) आलोक कुमार यादव ने कार्रवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सभी वाहन तय क्षमता से कहीं अधिक भार लेकर चल रहे थे, जिससे सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सड़क संरचना को भारी नुकसान पहुंच रहा है. टीम ने मौके पर ही कई वाहनों को सीज किया है. एआरटीओ का कहना है कि ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि चेकिंग अभियान सीतापुर रोड और रायबरेली रोड पर चलाया गया. अभियान के दौरान 10 वाहनों को निगोहां थाना, बीकेटी, पी फोर पार्किंग में बंद किया गया. अभियान में एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार यादव, पीटीओ, अनिता वर्मा, पीटीओ सूर्य प्रताप देव और जिला खनन अधिकारी मौजूद रहे.
कागजों तक सीमित प्रवर्तन कार्य : इस कार्रवाई ने एक कड़वी सच्चाई भी उजागर कर दी है कि अगर ओवरलोड ट्रक बिना किसी रोकटोक के कई जिलों से गुजरकर राजधानी तक पहुंच रहे हैं तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि संभावित मिलीभगत की ओर भी इशारा करता है. सवाल यह भी है कि क्या कुछ जिलों में प्रवर्तन सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया है? ओवरलोड वाहन न सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रहे हैं, बल्कि सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. सड़कें समय से पहले टूट रही हैं, पुलों की उम्र घट रही है और आम नागरिकों की जान जोखिम में पड़ रही है, लेकिन ओवरलोड माफिया बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ रहा है. इसके बावजूद अगर जिले स्तर पर प्रभावी निगरानी नहीं हो पा रही है, तो यह पूरे परिवहन तंत्र की विफलता मानी जाएगी.
तय हो जवाबदेही, तभी रुकेगी ओवरलोडिंग: परिवहन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि जब तक सभी जिलों में समान रूप से सख्त प्रवर्तन कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस समस्या पर लगाम लगाना मुश्किल है. राजधानी में छापेमारी कर वाहनों को सीज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जहां से ये वाहन निकलकर राजधानी की सीमा में प्रवेश किए.
