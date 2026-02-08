ETV Bharat / state

लखनऊ में ओवरलोड ट्रकों पर बड़ा एक्शन; 10 ट्रक-डंपर सीज

लखनऊ: ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एक फरवरी से 15 फरवरी तक चल रहे अभियान के तहत रविवार तड़के लखनऊ आरटीओ के प्रवर्तन दस्तों ने बड़ी कार्रवाई की. गिट्टी और मौरंग लादकर राजधानी के अंदर दाखिल हुए 10 ओवरलोड ट्रक और डंपरों को सीज कर दिया. तड़के करीब बजे की गई इस छापेमारी से जहां माफिया में हड़कंप मच गया, वहीं यह कार्रवाई प्रदेश के अन्य जिलों में तैनात परिवहन विभाग के प्रवर्तन दस्तों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर रही है.

रास्ते में नहीं हुई कहीं चेकिंग: दिलचस्प यह है कि ये सभी वाहन कई जिलों की सीमाएं पार कर लखनऊ पहुंचे थे. रास्ते में कहीं भी इन ओवरलोड ट्रकों और डंपरों को रोकने की जहमत नहीं उठाई गई. न भार तोला गया और न ही चालान की कार्रवाई हुई. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिन जिलों से होकर ये वाहन गुजरे, वहां तैनात आरटीओ के प्रवर्तन दल आखिर कर क्या रहे थे? क्या ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई सिर्फ राजधानी तक ही सीमित रह गई है?

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई: लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) आलोक कुमार यादव ने कार्रवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सभी वाहन तय क्षमता से कहीं अधिक भार लेकर चल रहे थे, जिससे सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सड़क संरचना को भारी नुकसान पहुंच रहा है. टीम ने मौके पर ही कई वाहनों को सीज किया है. एआरटीओ का कहना है कि ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि चेकिंग अभियान सीतापुर रोड और रायबरेली रोड पर चलाया गया. अभियान के दौरान 10 वाहनों को निगोहां थाना, बीकेटी, पी फोर पार्किंग में बंद किया गया. अभियान में एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार यादव, पीटीओ, अनिता वर्मा, पीटीओ सूर्य प्रताप देव और जिला खनन अधिकारी मौजूद रहे.