मछुआ समाज की योजनाओं में गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन, कानपुर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालय अटैच
SFI सुनील कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है. लखनऊ मंडल की उपनिदेशक सृष्टि यादव को कानपुर मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 11:05 PM IST
लखनऊ : मछुआ समाज की योजनाओं में भ्रष्टाचार पर मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने मंगलवार देर शाम बड़ी कार्रवाई की है. कानपुर मंडल की उपनिदेशक सुनीता वर्मा समेत मंडलीय कार्यालय के श्रेणी-1, 2, 3 व 4 के सभी कर्मचारियों को मुख्यालय से अटैच किया है. साथ ही सहायक निदेशक मत्स्य, कानपुर कार्यालय के श्रेणी-1, 2, 3 व 4 के कर्मचारियों को भी मुख्यालय से अटैच किया गया है. इसके अलावा सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय में तैनात SFI सुनील कुमार को निलंबित कर दिया है.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना समेत केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से मछुआ समाज के लिए
चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, हीलाहवाली व शिथिलता बरतने के आरोप पर यह एक्शन लिया गया है.
कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने बताया कि शासन की तरफ से लखनऊ मंडल की उपनिदेशक सृष्टि यादव जो मत्स्य विभाग की तेज-तर्रार अधिकारियों में आती हैं, उन्हें कानपुर मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 2021 बैच के सहायक निदेशक मत्स्य, बुलंदशहर जितेंद्र कुमार को जनपद कानपुर समेत कानपुर मंडल के सभी जनपदों के आहरण-वितरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. आम जनता को होने वाली किसी भी परेशानी का सरकार के संज्ञान में आते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है. कानपुर प्रकरण में अधिकारियों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं और इसकी प्रारंभिक जांच में पाया गया कि SFI सुनील कुमार शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे थे. भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई गई. इसके साथ ही मंडलीय अधिकारी भी उन्हें प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रहे थे. इसी के चलते सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मंडलीय और जनपदीय कार्यालयों के पूरे स्टाफ को मुख्यालय से अटैच किया गया.
