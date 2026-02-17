ETV Bharat / state

मछुआ समाज की योजनाओं में गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन, कानपुर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालय अटैच

लखनऊ : मछुआ समाज की योजनाओं में भ्रष्टाचार पर मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने मंगलवार देर शाम बड़ी कार्रवाई की है. कानपुर मंडल की उपनिदेशक सुनीता वर्मा समेत मंडलीय कार्यालय के श्रेणी-1, 2, 3 व 4 के सभी कर्मचारियों को मुख्यालय से अटैच किया है. साथ ही सहायक निदेशक मत्स्य, कानपुर कार्यालय के श्रेणी-1, 2, 3 व 4 के कर्मचारियों को भी मुख्यालय से अटैच किया गया है. इसके अलावा सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय में तैनात SFI सुनील कुमार को निलंबित कर दिया है.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना समेत केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से मछुआ समाज के लिए

चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, हीलाहवाली व शिथिलता बरतने के आरोप पर यह एक्शन लिया गया है.

कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने बताया कि शासन की तरफ से लखनऊ मंडल की उपनिदेशक सृष्टि यादव जो मत्स्य विभाग की तेज-तर्रार अधिकारियों में आती हैं, उन्हें कानपुर मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 2021 बैच के सहायक निदेशक मत्स्य, बुलंदशहर जितेंद्र कुमार को जनपद कानपुर समेत कानपुर मंडल के सभी जनपदों के आहरण-वितरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.