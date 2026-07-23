BHU में अनुशासनहीनता पर बड़ा एक्शन, 110 छात्र ब्लैकलिस्ट, 36 स्थायी रूप से डिबार, मारपीट, प्रदर्शन सहित अलग-अलग मामलों में कार्रवाई

BHU में अनुशासनहीनता पर बड़ा एक्शन, 110 छात्र ब्लैकलिस्ट, 36 स्थायी रूप से डिबार, मारपीट, प्रदर्शन सहित अलग-अलग मामलों में कार्रवाई
57 छात्रों को निलंबित किया गया है, जबकि आठ छात्रों के कैंपस प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 1:39 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नए सत्र की शुरुआत के साथ ही उपद्रवी छात्रों को लेकर यूनिवर्सिटी की निगरानी तेज हो गई है. यही वजह है कि यूनिवर्सिटी ने अलग-अलग मामलों में प्रदर्शन सहित कई अन्य चीजों में शामिल रहे 110 छात्रों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से लिस्ट जारी करते हुए इस पूरे प्रकरण में शामिल छात्र एवं छात्राओं को सस्पेंड करने के साथ ही अन्य प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई है.
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टूडेंट्स को अनुशासनहीनता, हिंसा और गंभीर अपराधों में शामिल होने की बात कहते हुए 110 छात्रों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले जारी इस कार्रवाई का उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना बताया गया है.
कुलसचिव कार्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार 36 छात्रों को भविष्य में बीएचयू में किसी भी पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश तथा विश्वविद्यालय में रोजगार के लिए स्थायी रूप से डिबार कर दिया गया है. वहीं 57 छात्रों को निलंबित किया गया है, जबकि आठ छात्रों के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा कई अन्य छात्रों के खिलाफ निष्कासन सहित विभिन्न अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार कार्रवाई विभिन्न वर्षों में हुई गंभीर घटनाओं में संलिप्तता के आधार पर की गई है. इनमें एंबुलेंस चालक के अपहरण का मामला, छात्रावासों में तोड़फोड़, विश्वविद्यालय की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, मुख्य द्वार और कुलपति आवास पर उग्र प्रदर्शन, मारपीट तथा छात्राओं से जुड़े गंभीर मामलों जैसी घटनाएं शामिल हैं. प्रशासन ने बताया कि कुछ छात्र एक से अधिक मामलों में शामिल पाए गए, जिसके चलते उनके खिलाफ दोबारा निलंबन या डिबार जैसी कठोर कार्रवाई की गई है.
प्रमुख मामलों में 17 फरवरी 2026 को बिड़ला 'ए' हॉस्टल के समीप हुई तोड़फोड़ और उपद्रव की घटना में कला संकाय के छात्र सभी प्रवेशों के लिए डिबार कर दिया गया. कुलसचिव कार्यालय ने विश्वविद्यालय के सभी संस्थानों के निदेशकों और संकायाध्यक्षों को ब्लैकलिस्ट भेजते हुए निर्देश दिया है कि प्रवेश काउंसिलिंग और नामांकन के दौरान इस सूची का अनिवार्य रूप से मिलान किया जाए, ताकि किसी भी निष्कासित या डिबार छात्र को दोबारा प्रवेश न मिल सके.
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