Fake Currency Nexus : जयपुर पुलिस ने पकड़ी नकली नोट छापने की फैक्ट्री, मुख्य सरगना गिरफ्तार

Fake Currency Nexus : जयपुर पुलिस ने पकड़ी नकली नोट छापने की फैक्ट्री, मुख्य सरगना गिरफ्तार
अब तक जयपुर पुलिस ने इस गिरोह के तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार. 6.51 लाख के जाली नोट पकड़े.
Published : December 18, 2025 at 9:32 PM IST
जयपुर: राजस्थान की जयपुर पुलिस ने जाली नोट छापकर बाजार में चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह के मुख्य सूत्रधार गौरव पुडीर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है. वहां पुलिस ने जाली नोट छापने के उपकरण भी जब्त किए हैं. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि इस गिरोह मास्टरमाइंड के खिलाफ पहले भी जाली नोट के मामले दर्ज हैं. उसके द्वारा राजस्थान के अलावा कई अन्य राज्यों में भी जाली नोट भेजने की बात सामने आई है. इस गैंग से अब तक 6.51 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए जा चुके हैं.
पुलिस की टीम ने किया डिकॉय ऑपेरशन : स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि चित्रकूट थाना पुलिस ने जाली नोट के मामले में झालावाड़ के दुबालिया निवासी गोविंद चौधरी और चित्रकूट निवासी देवेश फांडा को गिरफ्तार किया था. उनसे पूछताछ में सामने आया कि वे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जाली नोट लेकर आए थे. पुलिस की एक टीम ने डिकॉय ऑपेरशन किया और जाली नोट के खरीदार बनकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंची. जहां गिरोह के मास्टरमाइंड को जाली नोट खरीदने के बहाने मिलने बुलाया और धर दबोचा.
चंडीगढ़-कश्मीर में भी जाली नोट भेजे : उन्होंने बताया कि आरोपी ने सहारनपुर में नकली नोट छापने की फैक्ट्री लगा रखी थी. जहां से कंप्यूटर, तीन प्रिंटर और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं. इसके साथ ही छापे गए नकली नोट भी मिले हैं. आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में छह लाख रुपए चंडीगढ़ में भी एक शख्स को देने की बात कबूल की है. पुलिस की एक टीम चंडीगढ़ पहुंची है. जो उस शख्स के पीछे लगी है, जिसने नकली नोट लिए हैं. इसके साथ ही कश्मीर में भी तीन लाख रुपए देने की बात कबूल की है, जिसे लेकर भी पड़ताल जारी है.
एक लाख के बदले तीन लाख के नकली नोट : उनका कहना है कि आरोपी एक लाख रुपए लेकर तीन लाख रुपए के नकली नोट देता था. प्रिंटर से छपे होने के कारण इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कम जानकर लोगों को यह नोट खपाने की फिराक में ये बदमाश रहते हैं. इसके साथ ही रात के अंधेरे में ये लोग इन नोटों को खपाने का प्रयास करते हैं. इस गिरोह से जुड़े लोगों की नागौर में भी गिरफ्तारी हुई है. उनका कहना है कि आरोपी से गहनता से पूछताछ में इस गिरोह से जुड़ी कई अहम जानकारी सामने आने की संभावना है.