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Medical Reimbursement Scam : रेलवे अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मिलकर डेढ़ करोड़ का गड़बड़झाला, CBI ने दर्ज किया केस

भुगतान के पेश बिल और रोगियों को दिए बिल अलग-अलग : जोधपुर डिवीजनल रेलवे अस्पताल और जोधपुर के एक निजी अस्पताल के बीच सितंबर 2022 से 2024 तक के लिए रेल कर्मचारियों को सेवाएं देने के लिए एमओयू हुआ था. उसके अनुसार, निजी अस्पताल नियमों और शर्तों के अनुसार रेलवे लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करनी थी.

जोधपुर सीबीआई के मुखिया डीआईजी राजवीर रेलवे अस्पताल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान डीवाईएसपी यूके शर्मा को सौंपी है. एफआईआर में दिए गए ब्योरे के अनुसार अस्पताल ने 2022 से 2024 के बीच रेलवे से रेफर होकर आने वाले कर्मचारियों के उपचार में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं. रेलवे के लोक सेवकों के साथ मिलीभगत कर डेढ़ करोड़ रुपए के क्लेम उठा लिए गए. इस मामले में निजी अस्पताल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

जोधपुर: शहर का एक निजी अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है. अस्पताल में रेलवे से आने वाले मरीजों के उपचार में गड़बड़ियों की चल रही शिकायतों की जांच में पुष्टि होने के बाद सीबीआई की जोधपुर शाखा ने अस्पताल के निदेशक और रेलवे के अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

रोगियों के उपचार के क्लेम भुगतान के लिए पेश करने थे, लेकिन सीबीआई की प्राथमिक जांच में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. जो मेडिकल रिकॉर्ड भुगतान के लिए पेश किए गए, वो बढ़ा चढ़ा कर किए गए थे, जबकि मूल रूप से रोगियों या उनके रिश्तेदारों को जारी किए बिल अलग पाए गए थे.

आईसीयू-सीसीयू में दवाइयां दी नहीं, क्लेम पेश किए : जांच में मरीजों को दी जाने वाली डिस्चार्ज समरी और क्लेम में पेश किए गए दस्तावेज अलग-अलग थे. वार्ड और रूम के मरीजों को आईसीयू में दर्शा कर दवाइयां देना बताया गया. कई डिस्चार्ज समरी में एक ही इलाज करने वाले डॉक्टर के अलग-अलग हस्ताक्षर भी मिले.

संबंधित दवा चार्ट की तुलना से पता चला कि क्लेम बिलों में दिखाई गई कई दवाएं वास्तव में रोगियों को नहीं दी गई थीं. इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट की फाइलों की जांच से यह भी पता चला कि दवा चार्ट में नए चार्ट डाल कर दवाइयां जोड़ कर क्लेम बढ़ा दिए गए.

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रेलवे अस्पताल के कर्मचारी की मिलीभगत का शक : प्रथम दृष्टया जांच में पता चला कि ऐसे बिलों के एवज में डेढ़ करोड़ रुपए निजी अस्पताल को भुगतान किया गया. इसमें शक है कि यह काम डिवीजनल रेलवे अस्पताल, जोधपुर के अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों की मिलीभगत के संभव नहीं था. यह आपराधिक साजिश मानी गई. इसके चलते निजी अस्पताल के निदेशक, डिवीजनल रेलवे अस्पताल जोधपुर के अज्ञात लोक सेवक और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.