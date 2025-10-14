ETV Bharat / state

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग मामले में बड़ा एक्शन, 16 सस्पेंड, हॉस्टल छोड़ने के आदेश; छात्र को मुर्गा बनाने पर FIR

प्रयागराज : इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सर सुंदर लाल छात्रावास में हुई रैगिंग मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 16 छात्रों को निलंबित कर दिया है. सभी छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और छात्रावास से निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं.

वहीं डॉ. भीमराव आंबेडकर छात्रावास, सलोरी में बीए प्रथम वर्ष के छात्र के साथ सीनियर छात्रों ने मारपीट की. छात्र ने आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर की रात साढ़े 11 बजे सीनियर उसके कमरे में घुस आए. उसे जबरन छत पर ले जाकर मुर्गा बनाया और पीठ पर कई मुक्के मारे गए. पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है.

एंटी रैगिंग स्क्वायड ने की थी छापेमारी : इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रो. राकेश सिंह ने बताया कि 9 अक्टूबर को सर सुंदर लाल छात्रावास में रैगिंग की शिकायत मिली थी. शिकायत की जांच के लिए एंटी रैगिंग स्क्वायड ने छापेमारी की थी, जिसमें 16 छात्रों की संलिप्तता सामने आई. जांच समिति गठित की रिपोर्ट में 16 छात्रों पर एंटी रैगिंग एक्ट और विश्वविद्यालय की छात्र अनुशासन संहिता के अनुसार कार्रवाई की संस्तुति की गई थी. इस संस्तुति के आधार पर 16 छात्रों को विश्वविद्यालय से निलंबित किया गया है.

30 अक्टूबर को देना होगा जवाब : प्रो. राकेश सिंह ने बताया कि सभी निलंबित छात्रों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. उन्हें 30 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित होकर लिखित रूप में अपना पक्ष रखना होगा. यदि कोई छात्र अनुशासन समिति के सामने उपस्थित नहीं होता है, तो उसका नामांकन हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाएगा.