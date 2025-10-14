ETV Bharat / state

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग मामले में बड़ा एक्शन, 16 सस्पेंड, हॉस्टल छोड़ने के आदेश; छात्र को मुर्गा बनाने पर FIR

सर सुंदर लाल छात्रावास में हुई रैगिंग मामले में 16 छात्रों को निलंबित कर दिया है. 30 अक्टूबर को रखेंगे सभी अपना पक्ष.

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग मामले में बड़ा एक्शन.
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग मामले में बड़ा एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 11:10 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सर सुंदर लाल छात्रावास में हुई रैगिंग मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 16 छात्रों को निलंबित कर दिया है. सभी छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और छात्रावास से निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं.

वहीं डॉ. भीमराव आंबेडकर छात्रावास, सलोरी में बीए प्रथम वर्ष के छात्र के साथ सीनियर छात्रों ने मारपीट की. छात्र ने आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर की रात साढ़े 11 बजे सीनियर उसके कमरे में घुस आए. उसे जबरन छत पर ले जाकर मुर्गा बनाया और पीठ पर कई मुक्के मारे गए. पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है.

एंटी रैगिंग स्क्वायड ने की थी छापेमारी : इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रो. राकेश सिंह ने बताया कि 9 अक्टूबर को सर सुंदर लाल छात्रावास में रैगिंग की शिकायत मिली थी. शिकायत की जांच के लिए एंटी रैगिंग स्क्वायड ने छापेमारी की थी, जिसमें 16 छात्रों की संलिप्तता सामने आई. जांच समिति गठित की रिपोर्ट में 16 छात्रों पर एंटी रैगिंग एक्ट और विश्वविद्यालय की छात्र अनुशासन संहिता के अनुसार कार्रवाई की संस्तुति की गई थी. इस संस्तुति के आधार पर 16 छात्रों को विश्वविद्यालय से निलंबित किया गया है.

30 अक्टूबर को देना होगा जवाब : प्रो. राकेश सिंह ने बताया कि सभी निलंबित छात्रों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. उन्हें 30 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित होकर लिखित रूप में अपना पक्ष रखना होगा. यदि कोई छात्र अनुशासन समिति के सामने उपस्थित नहीं होता है, तो उसका नामांकन हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाएगा.

रैगिंग का एक और मामला सामने आया : इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रैगिंग का एक और मामला सामने आया है. डॉ. भीमराव आंबेडकर छात्रावास, सलोरी में बीए प्रथम वर्ष के छात्र के साथ सीनियर छात्रों ने मारपीट की. छात्र ने आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर की रात साढ़े 11 बजे अमन, जितेंद्र सोनकर उर्फ लोहा, राघवेंद्र और कई अन्य सीनियर उसके कमरे में घुस आए. उसे जबरन छत पर ले जाकर मुर्गा बनाया और पीठ पर कई मुक्के मारे गए.

तीन नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस : छात्र ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल बोर्ड से शिकायत की. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नलगंज थाने में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने अमन, जितेंद्र सोनकर, राघवेंद्र सहित कई अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

हॉस्टल में रहते हैं बाहरी छात्र : छात्रावास की अधीक्षक डॉ. सपना सिंह ने बताया कि हॉस्टल में कुछ बाहरी छात्र भी रह रहे हैं. कई बार निकालने के बाद भी वे लौट आते हैं. पहले भी रैगिंग की सूचना मिली थी, लेकिन छात्रों ने हमेशा ‘सिर्फ परिचय लेने’ की बात कही. इस बार लिखित शिकायत आने पर उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. कर्नलगंज इंस्पेक्टर राजेश उपाध्याय ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. आरोपित छात्रों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी.

