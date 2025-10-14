ETV Bharat / state

अलीगढ़ में YIDA का बड़ा एक्शन, 500 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया कब्जा, अवैध कॉलोनाइजरों पर FIR

टप्पल और हमीदपुर के ग्रामीण इलाकों में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया. कॉलोनाइजर बिना स्वीकृति के भूखंड काटकर बेचने में लगे थे.

सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा.
सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा. (Photo Credit; YIDA)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 7:48 PM IST

अलीगढ़ : यमुना विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YIDA) ने मंगलवार को बड़ा एक्शन लिया. अलीगढ़ के टप्पल और हमीदपुर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 1,00,000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया. इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.

प्राधिकरण की टीम ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान टप्पल और हमीदपुर के ग्रामीण इलाकों में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया. कॉलोनाइजर बिना स्वीकृति के भूखंड काटकर बेचने में लगे थे. प्राधिकरण के अनुसार, यह भूमि यमुना विकास प्राधिकरण के नोटिफाइड क्षेत्र में आती है, जहां बिना स्वीकृति किसी प्रकार का निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित है.

प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे, ताकि सरकारी भूमि का उपयोग केवल योजनाबद्ध विकास कार्यों में ही हो सके. टीम ने मौके पर मौजूद अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है, ताकि दोबारा अवैध निर्माण करने वालों को सख्त सजा दी जा सके.

YIDA के ओएसडी शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण लगातार अभियान चला रहा है. विकास क्षेत्र की भूमि को अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण से मुक्त कराया जा रहा है. शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि विकास क्षेत्रों में कोई अवैध गतिविधि न हो. इस कार्रवाई से न केवल करोड़ों की सरकारी संपत्ति मुक्त हुई है, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी बड़ी राहत मिली है.

ओएसडी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि टप्पल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अक्सर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने के बाद फिर से निर्माण शुरू कर दिया जाता है. लेकिन इस बार प्रशासन ने ठोस कदम उठाते हुए एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है. दलालों और कॉलोनाइजरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. टप्पल क्षेत्र में जमीन के खरीदार अधिकतर बाहर के लोग हैं, स्थानीय लोग इसमें शामिल नहीं हैं. ऐसे में बिचौलियों की भूमिका संदिग्ध है. उन पर नजर रखी जा रही है.

