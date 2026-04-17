ETV Bharat / state

कानपुर केडीए का बड़ा Action, 6800 वर्गमीटर में अवैध प्लाटिंग सील, बुलडोजर एक्शन भी

केडीए ने उन्नाव में सील कराई करोड़ों की जमीनें, भू माफिया की कमर तोड़ने की तैयारी.

big action by kanpur kda illegal plotting sealed bulldozer action also
कानपुर केडीए का बड़ा एक्शन. (kanpur kda)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 9:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर में जहां-जहां जमीनों पर भू माफिया द्वारा अवैध प्लाटिंग की गई, वहां कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) अफसरों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार को केडीए के ओएसडी जोन एक प्रवर्तन (बी) डा.रवि प्रताप सिंह ने उन्नाव स्थित देवारा खुर्द में जहां 6800 वर्गमीटर जमीन पर बनी अवैध प्लाटिंग को सील किया. वहीं, 10 हजार वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ. इसी तरह आठ हजार वर्गमीटर जमीन पर तीन अलग-अलग भूखंडों में हुए अवैध निर्माण को लेकर भी कार्रवाई की गई.


केडीए के ओएसडी जोन एक प्रवर्तन (बी) डा.रवि प्रताप सिंह ने बताया कि सहजनी उन्नाव में छह हजार वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर रखी गई थी. इसी तरह देवारा खुर्द में 800 वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लाटिंग की गई थी. इसकी शिकायतें प्राप्त हुईं. उन्हीं के आधार पर पूरी जमीन को सील कराया गया.


भूखंड स्वामियों ने मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया था. इसी तरह सिंहपुर कछार में 10 हजार वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर रखी थी, जिसमें मानचित्र स्वीकृत न होने पर बुलडोजर से प्लाटिंग को ध्वस्त कराया गया. वहीं, देवारा खुर्द में तीन हजार वर्गमीटर में प्लाटिंग का काम कराया, वहीं दो हजार वर्गमीटर जमीन पर प्लाटिंग कर ली. इन जमीनों का मानचित्र स्वीकृत नहीं था. ऐसे में इन्हें नोटिसें जारी कर दी गईं.

उन्नाव स्थित गांव-पिंडोखां में राहुल सलोनिया व अन्य ने तीन हजार वर्गमीटर जमीन पर प्लाटिंग कराई, जिसका मानचित्र स्वीकृत न होने पर उन्हें नोटिस दी गई हैं. जल्द ही यहां पर बुलडोजर एक्शन होगा.

ओएसडी बोले किसी के बहकावे या लालच में न आएं: केडीए के ओएसडी जोन एक प्रवर्तन बी डा.रवि प्रताप सिंह ने कहा आमजन अगर गंगा बैराज से लेकर उन्नाव तक कहीं भूखंड ले रहे हैं तो वह किसी के बहकावे में न आएं. बोले, जो जमीन खरीद रहे हैं उसकी केडीए से पूरी जानकारी कर लें, फिर खरीदें.

TAGGED:

KANPUR NEWS
KANPUR KDA ACTION
BULLDOZER ACTION
कानपुर केडीए
KANPUR KDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.