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दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंडोली में 567 किलो से अधिक अवैध पटाखे जब्त, एक गिरफ्तार

मंडोली में अवैध पटाखे जब्त ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली में पुलिस ने अवैध रूप से पटाखों के भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंडोली गांव में बड़ी मात्रा में आतिशबाजी का सामान बरामद किया है. मिली जानकारी के अनुसार, एएटीएस और हर्ष विहार थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मकान में छापेमारी कर करीब 567.30 किलोग्राम पटाखे और पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री जब्त की है. पुलिस ने मामले में फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद तैय्यब (23) को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, 12 अक्टूबर की रात करीब 9:05 बजे पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान मंडोली गांव में एक परिसर में पटाखे रखे होने की सूचना मिली. सूचना मिलने के बाद संबंधित थाना पुलिस को जानकारी दी गई और मौके पर टीम पहुंची. तलाशी के दौरान सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित एक मकान की पहली मंजिल पर कार्टन और बोरियों में बड़ी मात्रा में पटाखे तथा उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री रखी मिली.