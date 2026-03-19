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मेरठ-अंबेडकरनगर में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए 2 बाबू

मेरठ/अंबेडकरनगर: उत्तर प्रदेश के मेरठ और अंबेडकरनगर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन की टीम ने गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल की है. मेरठ कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में टीम ने उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड में तैनात बाबू शक्ति सिंह को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. दूसरी तरफ अंबेडकरनगर में भी दूसरी टीम ने नगर पालिका परिषद जलालपुर में क्लर्क को 5 हजार रुपये घूस लेते पकड़ लिया.

मेरठ के मामले में ​आरोपी बाबू शक्ति सिंह वर्णिका स्टेट (रोहटा रोड) का निवासी है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बाबू ने बकाया बिल पास कराने के एवज में भारी रिश्वत की मांग की थी. पीड़ित ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन विभाग को दी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई. ​निरीक्षक कैलाश चंद के नेतृत्व में गठित टीम ने योजना के तहत शिकायतकर्ता को केमिकल लगे नोटों के साथ बाबू के पास भेजा. जैसे ही शक्ति सिंह ने रिश्वत की रकम अपने हाथ में ली, पहले से घात लगाकर बैठी टीम ने उसे दबोच लिया. हाथ धुलवाते ही केमिकल के कारण उसके हाथ गुलाबी हो गए, जो उसके अपराध का पुख्ता सबूत बना.

​कंकरखेड़ा थाना प्रभारी विनय कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि एंटी करप्शन की टीम आरोपी को पकड़कर थाने लाई है. टीम की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.



अंबेडकरनगर में पांच हजार रुपये रिश्वत लेते नगर पालिका का कलर्क गिरफ्तार

वहीं अंबेडकरनगर में नगर पालिका परिषद जलालपुर परिसर में गुरुवार दोपहर एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया. टीम ने अतिक्रमण प्रभारी/ कलर्क रमाकांत चौबे को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.