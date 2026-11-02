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दीपावली-भैया दूज से पहले उन्नाव में मिलाटवखोरों पर बड़ी कार्रवाई, चार प्रतिष्ठानों से 6966 किलोग्राम और 11,958 लीटर खाद्य पदार्थ सीज

उन्नाव: दीपावली और भैया दूज से पहले उन्नाव जिले में बड़े पैमाने पर चल रहे मिलावटी खाद्य तेल के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है. खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में नवाबगंज क्षेत्र के चार प्रतिष्ठानों से 6966 किलोग्राम और 11,958 लीटर खाद्य पदार्थ सीज किए गए. जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 32.74 लाख रुपये बताई गई है. छापेमारी के दौरान कहीं खुले तेल का कारोबार होता मिला तो कहीं निर्माण स्थल पर गंदगी और कीड़े-मकोड़े पाए गए. खाद्य और अखाद्य वस्तुएं भी एक ही स्थान पर रखी मिलीं. विभाग ने तीन प्रतिष्ठानों में कार्य अग्रिम आदेशों तक बंद करा दिया. इस कार्रवाई के दौरान 13 नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए.

रविवार को सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय प्रियंका सिंह के नेतृत्व में टीम ने नवाबगंज के कुशम्भी रोड और आसपास के इलाकों में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में सरसों तेल, रिफाइंड, राइस ब्रान, पामोलीन, चना दाल और बेसन सीज किया गया.

4799 किलो तेल जब्त

खाद्य विभाग की टीम जब कुशम्भी रोड स्थित विजय कुमार के प्रतिष्ठान पर टीम पहुंची तो 300 किलो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और 4499 किलो सरसों का तेल मिला. विभाग ने कुल 4799 किलो तेल सीज कर दिया. इसकी कीमत 8.99 लाख रुपये से अधिक बताई गई है. अधिकारियों के मुताबिक, मौके पर बिना पंजीकरण या लाइसेंस के खुले तेल की बिक्री किए जाने के संदेह में कार्रवाई की गई.

कुशम्भी रोड पर ही रामकिशोर साह के प्रतिष्ठान की जांच में भी गंभीर खामियां सामने आईं. यहां 850 किलो सरसों का तेल, 510 किलो राइस ब्रान, 340 किलो सोया रिफाइंड ऑयल, 389 किलो चना दाल और 78 किलो बेसन सीज किया गया. अधिकारियों के अनुसार, यहां खुले सरसों के तेल का निर्माण किया जा रहा था. परिसर में अत्यधिक गंदगी और कीड़े-मकोड़े मिले. खाद्य और अखाद्य वस्तुएं भी एक ही जगह रखी थीं. इस पर नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करा दिया गया.

छापेमारी का नेतृत्व करती प्रियंका सिंह (Photo Credit; ETV Bharat)

खुले में मिलावटी तेल बेचने की कोशिश का भंडाभोड़ (Photo Credit; ETV Bharat)

मदारी खेड़ा स्थित प्रंजुल ट्रेडर्स के यहां 2000 लीटर सरसों का तेल और 3000 लीटर राइस ब्रान ऑयल सीज किया गया. इनकी कीमत अलग अलग चार और 4.80 लाख रुपये बताई गई. विभाग के मुताबिक, खुले तेल का कारोबार और लैब जांच व पैकेजिंग की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा था. इस पर निर्माण कार्य बंद कराया गया. ग्राम कुशम्भी स्थित गणेश ट्रेडर्स के यहां भी बड़ी कार्रवाई हुई. टीम ने 958 लीटर पामोलीन, 2500 लीटर सरसों का तेल और 3500 लीटर राइस ब्रान ऑयल सीज किया. इनकी कीमत करीब 11.58 लाख रुपये बताई गई. यहां भी निर्धारित लैब और पैकेजिंग प्रक्रिया का पालन नहीं मिलने पर निर्माण कार्य बंद कराया गया.ईटीवी भारत से बातचीत में प्रियंका सिंह ने बताया कि खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसी क्रम में उनकी टीम ने नवाबगंज क्षेत्र में तीन प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की. जांच के दौरान बड़ी मात्रा में खाद्य तेल मिला. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और निर्धारित नियमों के अनुपालन को लेकर नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं. प्रतिष्ठानों में मिली अव्यवस्थाओं और नियमों की अनदेखी को देखते हुए संबंधित खाद्य सामग्री सीज करने के साथ उत्पादन कार्य भी बंद कराया गया है. जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.