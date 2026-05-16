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गोरखपुर एम्स की बड़ी उपलब्धि; 1.8 किलो का विशाल ट्यूमर निकाला, ईएनटी टीम ने की दुर्लभ सर्जरी

मीडिया प्रभारी डॉ. आराधना सिंह ने बताया कि “रैडिकल पैरोटिडेक्टॉमी” प्रक्रिया द्वारा ट्यूमर को निकाला गया.

गोरखपुर एम्स की बड़ी उपलब्धि
गोरखपुर एम्स की बड़ी उपलब्धि (Photo credit: AIIMS Gorakhpur Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
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गोरखपुर : एम्स गोरखपुर के नाक, कान व गला (ईएनटी) विभाग ने एनेस्थीसिया विभाग के सहयोग से बड़ी सफलता हासिल की है. चिकित्सकों की टीम ने पश्चिमी चम्पारण, बिहार के रहने वाले मरीज (53) की जटिल सर्जरी की है. टीम ने मरीज चेहरे और गर्दन से 1.8 किलोग्राम का विशाल ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला है. मरीज कई वर्षों से इस समस्या से परेशान था.


एम्स की मीडिया प्रभारी डॉ. आराधना सिंह ने बताया कि ईएनटी विभाग की विशेषज्ञ टीम ने एनेस्थीसिया विभाग के सहयोग से सफलतापूर्वक “रैडिकल पैरोटिडेक्टॉमी” (Radical Parotidectomy) प्रक्रिया द्वारा ट्यूमर को पूरी तरह निकाला गया. निकाले गए ट्यूमर का वजन लगभग 1.8 किलोग्राम था, जो अत्यंत विशाल पैरोटिड ट्यूमर के मामलों में शामिल है.

उन्होंने बताया कि सर्जरी सफल रही और मरीज वर्तमान में चिकित्सकीय निगरानी में स्वस्थ हो रहा है. यह सफलता एम्स गोरखपुर के ईएनटी एवं एनेस्थीसिया विभागों की विशेषज्ञता, समन्वय एवं उन्नत चिकित्सा सेवाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है. संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को उच्चस्तरीय एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है.

उन्होंने बताया कि सर्जरी टीम में डॉ. रुचिका अग्रवाल, डॉ. अश्वनी कुमार चौधरी, डॉ. पंखुरी मित्तल, डॉ. नैंसी, डॉ. श्वेतांक, डॉ. निष्ठा, डॉ. गौतम एवं डॉ. अभिलाष शामिल रहे. एनेस्थीसिया टीम में डॉ. भूपेंद्र सिंह, डॉ. अंशिल, डॉ. रियास एवं डॉ. अभिषेक शामिल रहे. चिकित्सकों की इस उपलब्धि पर गोरखपुर एम्स की कार्यकारी निदेशक रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता ने भी हर्ष व्यक्त किया है.

उन्होंने कहा कि गोरखपुर एम्स की स्थापना ही इसीलिए हुई है कि क्रिटिकल कंडीशन के मरीजों को सफल इलाज दिया जाए. जो शोध का विषय हो उस पर शोध भी किया जाए. जिससे आने वाले समय में ऐसे मरीजों को और राहत दी जा सके.

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