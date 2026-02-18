ETV Bharat / state

दर्दनाक : शादी में डांस करते समय DJ की गाड़ी ने रिवर्स में दो बच्चों को कुचला, मौत

राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा. शादी में डांस के दौरान बच्चों की मौत और महिला-बच्चियां घायल. जानिए पूरा मामला...

Tonk Accident
टोंक सआदत अस्पताल में घायलों का हो रहा इलाज... (ETV Bharat Tonk)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 8:52 PM IST

Updated : February 18, 2026 at 9:01 PM IST

टोंक : सदर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम को शादी की खुशियां मातम में बदल गईं, जहां बिंदोरी निकालने के पूर्व घर के बाहर खड़ी डीजे की पिकअप गाड़ी को रिवर्स में ले लिया. इसी दौरान डीजे की गाड़ी के पीछे नाच रहे महिला, पुरुष व बच्चों को कुचलने से दो बच्चों की मौत हो गई. वहीं, एक महिला व दो बच्चियां घायल हो गईं, जिनका टोंक सआदत अस्पताल में उपचार जारी है.

मृतक दोनों बच्चो के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए, जहां पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे औक जांच शुरू की.

टोंक एसपी राजेश कुमार मीणा ने कहा कि इस हादसे के मामले में हमने परिजनों की रिपोर्ट पर डीजे की पिकअप गाड़ी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि टोंक सदर थाना क्षेत्र के गोल डूंगरी इलाके में बुधवार शाम 5 बजे के करीब कीर समाज के परिवार में शादी समारोह में डीजे की गाड़ी पर डीजे बज रहा था और पीछे बच्चे , महिलाएं व पुरुष नाच रहे थे. इसी दौरान डीजे गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को आगे लेने की बजाय 10 से 15 फीट रिवर्स में ले लिया. जिसके कारण कुछ बच्चे व महिलाएं डीजे की गाड़ी की चपेट में आ गए.

हादसे में 8 वर्षीय कुलदीप पुत्र रामकिशोर व 10 वर्षीय दिलखुश पुत्र पप्पू की मौत हो गई. वहीं, 34 वर्षीय एक महिला अंता, 8 वर्षीय ऊषा व 7 वर्षीय नेहा गंभीर घायल हो गईं. घायलो को टोंक के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहा उनका उपचार जारी है. वहीं, मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि डीजे गाड़ी चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है. टोक एसपी ने कहा कि इस हादसे के मामले में हमने डीजे गाड़ी के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, दोनों मृतक बच्चों का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. हादसे के बाद मौके पर मौजूद परिजनों ने डीजे की गाड़ी के ड्राइवर की पिटाई कर दी. उस दौरान कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.

