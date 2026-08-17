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बड़ा हादसा : ERCP प्रोजेक्ट निर्माण कार्य में लगे तीन मजदूर सीमेंट मिक्सर के नीचे दबे, एक की मौत और दो गंभीर कोटा रेफर

बूंदी: जिले के लाखेरी क्षेत्र के गुहाटा में सोमवार दोपहर बाद महत्वाकांक्षी ईआरसीपी (ERCP) परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट स्टोर सायलो सैल (मिक्सर सीमेंट गिट्टी) गिरने से बड़ा हादसा हो गया. मिक्सर के नीचे कई मजदूरों के दबने की सूचना मिलते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. वहीं, आसपास मौजूद मजदूर और लोग बचाव के लिए दौड़े. हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं.

गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया. हादसा उस समय हुआ जब गुहाटा क्षेत्र में चंबल नदी के किनारे ईआरसीपी परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा था. अचानक भारी मिक्सर सीमेंट गिट्टी के गिरने से उसके आसपास काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए. देखते ही देखते मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मिक्सर के नीचे मजदूरों के दबे होने की सूचना के बाद अन्य श्रमिकों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया. भारी मशीन के नीचे फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लोगों ने पूरी ताकत लगा दी.

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सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर : घटना की सूचना मिलते ही लाखेरी और देईखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों और परियोजना में कार्यरत मजदूरों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली.

डीएसपी नरेंद्र नागर ने बताया कि गुहाटा क्षेत्र में ईआरसीपी परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान मिक्सर गिरने से हादसा हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दबे हुए मजदूरों को बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की गई. हादसे में 20 वर्षीय सांवरिया पुत्र कालू लाल गुर्जर निवासी दुगार धेनु निवासी चित्तौड़ और 38 वर्षीय राममुकेश पुत्र दुर्गा लाल नागर निवासी जजावर थाना नैनवां जिला बूंदी को गम्भीर घायल अवस्था में कोटा अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया था. जहां इलाज के दौरान सांवरिया गुर्जर की मौत हो गई.