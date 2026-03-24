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प्रयागराज में फिर बड़ा हादसा; निर्माणाधीन मकान का एक हिस्सा ढहा, दो मजदूर दबे

कानपुर में बोलेरो पलटने से बच्चे की मौत, 8 लोग हुए घायल.

प्रयागराज में मकान ढहा.
प्रयागराज में मकान ढहा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 8:30 PM IST

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प्रयागराज: संगम नगरी में फिर से एक बड़ा हादसा हो गया. अभी तक फाफामऊ में कोल्ड स्टोरेज का मलबा भी साफ नहीं हुआ था कि शहर के साउथ मलाका में मकान का एक हिस्सा भरभराकर ढह गया. इसमें दो मजदूर दब गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

प्रयागराज में मकान ढहा. (Video Credit; ETV Bharat)

डीसीपी मनीष शांडिल्य ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 3.45 बजे कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत साउथ मलाका चौकी एरिया में निर्माणाधीन मकान पर काम हो रहा था. उसके पास वाले मकान का एक कमरा, जो काफी जर्जर अवस्था में था, वह अचानक से ढह गया. कुल नौ मजदूर इसमें कार्य कर रहे थे, जिनमें से दो मजदूरों के दबे होने की सूचना थी. उन दोनों मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया. ये सभी मजदूर मिर्जापुर जनपद के रहने वाले हैं और यूपी-एमपी बॉर्डर के इलाके के निवासी हैं. अभी इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. घायल मजदूरों की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं?

मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्य चंद्र ने बताया कि फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और दोनों घायल मजदूरों का उपचार जारी है. सिविल लाइंस से विशेष क्रू और गाड़ियां राहत कार्य के लिए भेजी गई थीं. डीसीपी सिटी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है. गनीमत रही कि समय रहते राहत कार्य शुरू हो गया.

कानपुर में बोलेरो पलटी, मासूम की मौत

कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में भीतरगांव रोड पर रामसारी और भदेवना गांव के बीच एक बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और अन्य आठ लोग घायल हो गए. हादसा होते ही आसपास के लोग और राहगीरों ने मदद के लिए पुलिस को सूचित किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. गंभीर रूप से घायल एक महिला को कानपुर के जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

घटना के बारे में फतेहपुर के मानपुर हुसैनगंज निवासी लक्ष्मीचंद्र ने बताया कि उनकी सास कमला के पैरों में सूजन और शून्यता की समस्या थी, जिसके इलाज के लिए वे बोलेरो से घाटमपुर के किराव स्थित भोले बाबा के मंदिर दर्शन करने जा रहे थे. उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य, जैसे उनकी बिटिया कामधु, दामाद अमृत लाल, नंद केतकी, दो माह का बच्चा आयांश, सास कमला, उर्मिला, रामसखी और रोहित लाल भी थे. जैसे ही वे घाटमपुर-भीतरगांव मार्ग पर भदेवना और रामसारी गांव के बीच पहुंचे, अचानक बोलेरो अनियंत्रित हो गई और खाई में पलट गई. घाटमपुर थाना प्रभारी दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त हुई थी. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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