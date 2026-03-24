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प्रयागराज में फिर बड़ा हादसा; निर्माणाधीन मकान का एक हिस्सा ढहा, दो मजदूर दबे

प्रयागराज: संगम नगरी में फिर से एक बड़ा हादसा हो गया. अभी तक फाफामऊ में कोल्ड स्टोरेज का मलबा भी साफ नहीं हुआ था कि शहर के साउथ मलाका में मकान का एक हिस्सा भरभराकर ढह गया. इसमें दो मजदूर दब गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

प्रयागराज में मकान ढहा. (Video Credit; ETV Bharat)

डीसीपी मनीष शांडिल्य ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 3.45 बजे कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत साउथ मलाका चौकी एरिया में निर्माणाधीन मकान पर काम हो रहा था. उसके पास वाले मकान का एक कमरा, जो काफी जर्जर अवस्था में था, वह अचानक से ढह गया. कुल नौ मजदूर इसमें कार्य कर रहे थे, जिनमें से दो मजदूरों के दबे होने की सूचना थी. उन दोनों मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया. ये सभी मजदूर मिर्जापुर जनपद के रहने वाले हैं और यूपी-एमपी बॉर्डर के इलाके के निवासी हैं. अभी इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. घायल मजदूरों की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं?

मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्य चंद्र ने बताया कि फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और दोनों घायल मजदूरों का उपचार जारी है. सिविल लाइंस से विशेष क्रू और गाड़ियां राहत कार्य के लिए भेजी गई थीं. डीसीपी सिटी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है. गनीमत रही कि समय रहते राहत कार्य शुरू हो गया.