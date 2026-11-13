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PM मोदी के बिहार आने से पहले सरकार का बड़ा फैसला, नीतीश के नाम पर इस सिक्स लेन ब्रिज का नामकरण

नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम ( ETV Bharat )

नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण