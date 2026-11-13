PM मोदी के बिहार आने से पहले सरकार का बड़ा फैसला, नीतीश के नाम पर इस सिक्स लेन ब्रिज का नामकरण
Nitish Setu: पीएम मोदी के आगमन से पहले सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा.
Published : November 13, 2026 at 12:23 PM IST
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बड़ी जानकारी साझा की है. उन्होंने अपने पोस्ट में बताया है कि बिहार के बिदुपुर-राघोपुर सिक्स लेन ब्रिज को नया नाम मिल गया है. सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के सम्मान में इस ब्रिज का नाम 'नीतीश सेतु' रखने का ऐलान किया है.
नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण
सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 21 नवंबर को बिहार आगमन हो रहा है. इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल, जिसका नामकरण राज्य सरकार द्वारा 'नीतीश सेतु' किया गया है, राष्ट्र को समर्पित करेंगे.
"इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी राजापाकर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनोपयोगी एवं विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री,बिहार
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का 21 नवंबर को बिहार आगमन हो रहा है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल, जिसका नामकरण राज्य सरकार द्वारा ‘नीतीश सेतु’ किया गया है, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी राजापाकर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनोपयोगी एवं विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 13, 2026
5000 करोड़ से अधिक की लागत
कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन ब्रिज की लागत 5000 करोड़ से अधिक की है. इसके निर्माण के लिए बिहार सरकार ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक से 3000 करोड़ का ऋण लिया था. वहीं सरकार ने इसके निर्माण में 2000 करोड़ का व्यय अपने संसाधनों से किया है.
पुल की चौड़ाई 32 मीटर
बता दें कि इस ब्रिज के निर्माण का फैसला 2015 में लिया गया था और 2016 में इसका शिलान्यास किया गया था. इसे पूरा होने में लगभग 10 साल का समय लग गया है. बिहार महागठबंधन की जब सरकार थी, उस समय इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी. इस पुल की चौड़ाई 32 मीटर है. इस पर वाहन 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है.
उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच नया सेतु
उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ने वाला यह 9.75 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक पुल बनकर तैयार हो चुका है. पटना जिले में एनएच-30 (कच्ची दरगाह) और वैशाली जिले में एनएच-103 (बिदुपुर) के बीच गंगा नदी पर बने इस पुल की कुल लंबाई पहुंच पथ (अप्रोच रोड) को मिलाकर 19.76 किलोमीटर है.
इस 6-लेन ग्रीनफील्ड परियोजना के पहले चरण के तहत कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक 4.57 किलोमीटर हिस्से का उद्घाटन पहले ही हो चुका है, जिससे स्थानीय लोगों का सफर काफी आसान हुआ है.
व्यापार और आवागमन को मिलेगी नई रफ्तार
यह आधुनिक 6-लेन गंगा सेतु पटना के सबलपुर को वैशाली के बिदुपुर (एनएच-103) से जोड़ेगा और इसका सीधा संपर्क पटना-बख्तियारपुर बाईपास (एनएच-30) से स्थापित होगा. इस पुल के पूरी तरह चालू होने के बाद राजधानी पटना, वैशाली और पूरे उत्तर बिहार के बीच यातायात बेहद सुगम, तेज और बिना किसी रुकावट के संभव हो सकेगा. बेहतर सड़क संपर्क बनने से क्षेत्र में व्यापार, निवेश और सामाजिक-आर्थिक विकास को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
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