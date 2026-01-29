ETV Bharat / state

आदिवासी अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा सहारा, तेंदूपत्ता नीलामी की बोली शुरू, 10 करोड़ से ऊपर जाने का अनुमान

तेंदूपत्ता नीलामी में देश के अलग-अलग राज्यों जैसे गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सहित राजस्थान के कई क्षेत्रों से व्यापारी शामिल हुए हैं.

Collection of tendu leaves
तेंदूपत्ता का कलेक्शन (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: दक्षिणी राजस्थान के जंगलों से निकलने वाला तेंदूपत्ता इस बार सिर्फ बीड़ी उद्योग की जरूरत नहीं बल्कि आदिवासी परिवारों की उम्मीदों की फसल बन गया है. चेतक सर्किल स्थित वन भवन में जैसे ही तेंदूपत्ता नीलामी की बोली शुरू हुई, वैसे ही बाजार में हलचल तेज हो गई. शुरुआती दौर में ही 10 करोड़ रुपये से रिवेन्यू का अनुमान लग रहा है. इस बार तेंदूपत्ता की मांग अधिक नजर आ रही है, जिसका सीधा फायदा सरकार के साथ-साथ स्थानीय आदिवासी समुदायों को मिलेगा.

संभागीय मुख्य वन संरक्षक सुनील चिद्री ने बताया कि पिछले बार की तुलना में इस बार 10 करोड़ से भी अधिक रेवेन्यू का अनुमान है. दक्षिणी राजस्थान का तेंदूपत्ता आंध्र प्रदेश सहित देश के अलग-अलग राज्यों में काम में लिया जाता है. इसका निर्यात भी होता है. उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों आदिवासी परिवार मार्च से जून तक तेंदूपत्ता संग्रहण करते हैं. अच्छी बोली लगने से उन्हें बेहतर मजदूरी और अधिक काम के दिन मिलने की उम्मीद है, जिससे पूरे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. बीड़ी उद्योग के अलावा अन्य तंबाकू उत्पादों में भी इसकी मांग बढ़ी है. यही वजह है कि इस नीलामी में देश के अलग-अलग राज्यों जैसे गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जयपुर, टोंक सहित कई क्षेत्रों से व्यापारी शामिल हुए हैं.

तेंदूपत्ता कैसे दे रहा आदिवासियों को रोजगार, देखें वीडियो (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: डूंगरपुर में तेंदूपत्ता से वन विभाग को होगी 1.6 करोड़ की कमाई, वनवासियों को मिलेगा रोजगार

Tribals are getting employment from tendu leaves
आदिवासियों को तेंदूपत्ता से मिल रहा रोजगार (ETV Bharat Udaipur)
bidding for tendu leaf auction
तेंदूपत्ता नीलामी की बोली (ETV Bharat Udaipur)

चिद्री ने बताया कि पूरे संभाग की 74 इकाई की नीलामी प्रक्रिया चल रही है. पिछले साल इसकी नीलामी पर 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था. इस बार अच्छी पैदावार के चलते यह आंकड़ा बढ़ सकता है. मई और जून के महीने में आदिवासी अंचल के लोगों को इससे व्यवसाय मिलता है. वन विभाग की तरफ से तेंदूपत्ता के प्रति बोरे की कीमत 1400 रुपए से अधिक रखी गई है. इस बोली में शामिल होने के लिए अलग-अलग राज्यों से 124 लोग पहुंचे हैं. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार नीलामी प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाई गई है. ज्यादा बोली से सरकार को राजस्व तो मिलेगा ही, साथ ही आदिवासी परिवारों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा.

TAGGED:

TRIBALS IN TENDU LEAF COLLECTION
REVENUE FROM TENDU LEAVES
REVENUE EXCEEDING RS 10 CRORE
TENDU LEAF AUCTION BEGIN
TENDU LEAF BIDDING BEGINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.