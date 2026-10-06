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धमतरी में बिना अनुमति साइकिल बिक्री, स्थानीय व्यापारियों ने किया विरोध, जीएसटी विभाग ने की कार्रवाई

धमतरी में बिना अनुमति साइकिल बिक्री ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : धमतरी शहर में बिना वैध दस्तावेज और अनुमति के भारी मात्रा में साइकिल बेचने का मामला सामने आया है. कोतवाली थाना के पास महाराष्ट्र से आया एक शख्स ट्रक में भरकर साइकिलों की बिक्री कर रहा था. इसकी जानकारी मिलते ही चेम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी मौके पर पहुंचे और बिक्री रुकवा दी.



