धमतरी में बिना अनुमति साइकिल बिक्री, स्थानीय व्यापारियों ने किया विरोध, जीएसटी विभाग ने की कार्रवाई
धमतरी में बिना अनुमति साइकिल बिक्री करने का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 6, 2026 at 6:23 PM IST
धमतरी : धमतरी शहर में बिना वैध दस्तावेज और अनुमति के भारी मात्रा में साइकिल बेचने का मामला सामने आया है. कोतवाली थाना के पास महाराष्ट्र से आया एक शख्स ट्रक में भरकर साइकिलों की बिक्री कर रहा था. इसकी जानकारी मिलते ही चेम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी मौके पर पहुंचे और बिक्री रुकवा दी.
जीएसटी विभाग ने की कार्रवाई
मामले की सूचना जीएसटी विभाग को दी गई, जिसके बाद विभागीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान सामने आया कि साइकिल बिक्री के लिए संबंधित व्यक्ति ने स्थानीय स्तर पर कोई अनुमति नहीं ली थी. जीएसटी विभाग ने मामले में कैजुअल टैक्स के साथ जुर्माने की कार्रवाई शुरू की है. चेम्बर ऑफ कॉमर्स का आरोप है कि महाराष्ट्र से ट्रक में बड़ी संख्या में साइकिल लाकर यहां बिना जीएसटी नंबर के बिक्री की जा रही थी.
इस तरह बाहरी लोग बिना जरूरी प्रक्रिया पूरी किए कारोबार करेंगे, तो स्थानीय व्यापारियों को सीधा नुकसान होगा. साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान होने की आशंका है -राजा रोहरा,चेम्बर ऑफ कॉमर्स
व्यापारियों ने ऐसे मामलों में सख्ती बरतने और बिना दस्तावेज या अनुमति के कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.
संबंधित व्यक्ति ने यहां साइकिल बिक्री के लिए अनुमति नहीं ली थी. विभाग ने नियमानुसार कैजुअल टैक्स और जुर्माने की कार्रवाई की है- अहिल्या शुक्ला, कमिश्नर ,जीएसटी
आपको बता दें कि साइकिल जैसे उत्पाद की किसी भी राज्य में बिक्री के लिए जीएसटी से लेकर स्थानीय प्रशासन से अनुमति की जरुरत होती है.लेकिन इस मामले में व्यापारी जीएसटी टैक्स की रसीद प्रस्तुत नहीं कर सका.साथ ही साथ साइकिल को बिना अनुमति के बेचा जा रहा था.साइकिल बिक्री होने के बाद सारी रकम सीधा व्यापारी के पास जाती,जिससे सरकार के राजस्व को हानि होती.
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