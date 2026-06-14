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धनबाद के पुटकी प्रखंड कार्यालय में जंग खा रही छात्रों की साइकिलें, वितरण व्यवस्था पर उठे सवाल

धनबाद के पुटकी प्रखंड कार्यालय में छात्रों को जो साइकिल बांटी जानी थी, वह जंग खा रही हैं.

Bicycles of students rusting in Putki block office of Dhanbad
जंग खा रही साइकिलें (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 2:47 PM IST

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धनबाद: सरकार की महत्वाकांक्षी साइकिल योजना का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा से जोड़ना और उनकी राह आसान बनाना है. लेकिन धनबाद के पुटकी प्रखंड सह अंचल कार्यालय की तस्वीर इस योजना की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है. यहां एक कमरे में 50 से अधिक साइकिलें लंबे समय से एक-दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं. देखरेख के अभाव में इन पर जंग लगने लगी है और कई साइकिलों की हालत खराब हो चुकी है.

पुटकी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के एक कमरे में रखी इन साइकिलों पर धूल की मोटी परत जम गई है. कई साइकिलों के हैंडल, चेन और रिम पर जंग साफ दिखाई दे रही है. साइकिलों को व्यवस्थित तरीके से रखने के बजाय एक-दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखा गया है, जिससे उनके क्षतिग्रस्त होने की आशंका और बढ़ गई है. यह स्थिति सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है.

जंग खा रही छात्रों की साइकिलें (Etv Bharat)

जिला प्रशासन का दावा है कि इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर साइकिलों का वितरण किया गया है. उपायुक्त आदित्य रंजन के अनुसार, पहले हर साल लगभग 10 हजार साइकिलें वितरित की जाती थीं, जबकि इस वर्ष करीब 20 हजार साइकिलें छात्रों के बीच बांटी गई हैं. उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक पात्र छात्र को साइकिल उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

उपायुक्त ने यह भी माना कि प्रखंड कार्यालय में रखी साइकिलें संभवतः पिछले वर्ष के बचे हुए आवंटन की हो सकती हैं. उन्होंने पूरे मामले की समीक्षा कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि यदि लंबे समय तक पड़े रहने के कारण साइकिलों में कोई खराबी आई है तो उनकी मरम्मत कराकर उन्हें भी छात्रों के बीच वितरित किया जाएगा, ताकि सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके.

वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है. भाजपा नेता राजीव ओझा ने इसे सरकार की लापरवाही बताते हुए कहा कि एक ओर छात्रों के लिए खरीदी गई साइकिलें गोदाम में जंग खा रही हैं, तो दूसरी ओर छात्रवृत्ति योजना भी लंबित पड़ी है और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अब तक छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल सका है. उन्होंने सरकार से योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने की मांग की.

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