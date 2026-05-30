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फरीदाबाद में साइकिल की बिक्री 20-30 फीसदी बढ़ी, पीएम मोदी की अपील का हो रहा है असर

समाज में दिख रहा है बदलावः प्रधानमंत्री की इस अपील का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है. कई राज्यों में जनप्रतिनिधि, मंत्री और सांसद सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते नजर आए हैं. कुछ नेताओं ने अपने दैनिक आवागमन के लिए साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जबकि कई मंत्री सरकारी कार्यक्रमों और कार्यालयों तक पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, साइकिल और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हैं. इस पहल का सबसे बड़ा असर साइकिल बाजार में देखने को मिल रहा है.

पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने का आह्वान: देश में ईंधन की बढ़ती खपत और प्रदूषण की चुनौती के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया था. उन्होंने लोगों से कहा था कि जहां संभव हो, वहां निजी वाहनों की बजाय मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग करें. साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकिल जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने पर भी जोर दिया था.

फरीदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील का असर अब देशभर में दिखाई देने लगा है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती खपत को कम करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और ऊर्जा बचत के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने लोगों से अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और साइकिल के इस्तेमाल की अपील की थी. अब इस अपील का प्रभाव आम जनता से लेकर नेताओं और मंत्रियों तक में साफ नजर आ रहा है.

दुकान में सजी साइकिल (ETV Bharat)

साइकिल की बिक्री बढ़ी: साइकिल विक्रेताओं का कहना है कि पिछले कुछ समय में मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बाजार से जुड़े लोगों के अनुसार प्रधानमंत्री की अपील के बाद साइकिल की बिक्री में लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है. खासकर युवाओं और नौकरीपेशा लोगों में साइकिल को लेकर रुचि बढ़ी है. वहीं इसको लेकर ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान साइकिल विक्रेता बिजेंद्र दायमा ने बताया कि "प्रधानमंत्री अपील के बाद साइकिल की बिक्री में उछाल देखने को मिल रहा है. मौजूदा समय में साइकिल बिक्री में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है."

दुकान में सजी साइकिल (ETV Bharat)

साइकिल बिक्री में और ज्यादा उछाल आने की संभावनाः इसके अलावा साइकिल चलाने से जहां ईंधन की खपत कम होगी वहीं हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और साइकिल चलाने से हमारे शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहती है. जिस तरह से साइकिल की बिक्री हो रही है, मुझे लग रहा है आने वाले समय में साइकिल बिक्री में और ज्यादा उछाल आने वाला है. पहले लोग साइकिल कम खरीदते थे लेकिन अब प्रधानमंत्री के अपील का असर है कि लोग खूब साइकिल खरीद रहे हैं.

साइकिल की दुकान (ETV Bharat)

साइकिल से वायु प्रदूषण की समस्या से मिलेगी मुक्तिः वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में लोग छोटी दूरी के लिए साइकिल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना शुरू कर दें तो न केवल पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आएगी, बल्कि शहरों में ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है, जिससे लोगों की जीवनशैली बेहतर हो सकती है.

साइकिल की मांग बढ़ी (ETV Bharat)

ऊर्जा संरक्षण के दिशा में महत्वपूर्ण कदम: ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर काम कर रही है. ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील ने एक जनआंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया है, जिसमें आम नागरिक भी बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाते दिखाई दे रहे हैं.

स्वच्छ परिवहन की दिशा में सकारात्मक माहौल: अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह पहल कितनी व्यापक होती है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री की अपील ने लोगों को सोच बदलने पर मजबूर किया है और देश में ईंधन बचत और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक सकारात्मक माहौल तैयार होता नजर आ रहा है.