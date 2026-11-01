क्या कभी खाया है बिच्छू बूटी से बना पास्ता? लोगों को खूब पसंद आ रहा यह पहाड़ी स्वाद
खास बात यह है कि इस पास्ता और कुकीज़ को बनाने में पहाड़ों में मिलने वाली बिच्छू बूटी का इस्तेमाल किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 8:23 PM IST
कुल्लू: क्या आपने कभी बिच्छू बूटी से बना पास्ता या कुकीज़ खाई हैं? सुनने में भले ही यह थोड़ा अलग लगे, लेकिन कुल्लू के अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में लोग इनका स्वाद खूब पसंद कर रहे हैं. ढालपुर मैदान में लगे एक स्टॉल पर ये उत्पाद लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. इन खास व्यंजनों को तैयार करने में पहाड़ों में मिलने वाली प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है. धर्मशाला की 'हिमालयन पाइन कंपनी' के दो युवाओं ने इस अनूठी पहल के जरिए पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों तक प्राकृतिक उत्पाद पहुंचाने का प्रयास किया है.
पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर मिलने वाली बिच्छू बूटी का ग्रामीण इलाकों में साग बनाकर सेवन किया जाता है, लेकिन अब इसी से पास्ता और कुकीज़ जैसे आधुनिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. इन्हें बनाने में मैदा की जगह सूजी का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, चीड़ के पेड़ से निकलने वाले गोंद और कोकोनट शुगर की मदद से चॉकलेट और टॉफियां भी बनाई गई हैं. इन युवाओं का प्रयास है कि लोग जंक फूड छोड़कर इन प्राकृतिक और सेहतमंद खाद्य उत्पादों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें.
चीड़ की पत्तियों से तैयार हो रहे कप और प्लेट
हिमालयन पाइन कंपनी की ओर से चीड़ की पत्तियों से कप, प्लेट, कटोरी और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. ये उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं. इसके लिए जंगलों में गिरी हुई चीड़ की पत्तियां स्थानीय महिला मंडलों से खरीदी जाती हैं. इसके बाद इन्हें साफ कर मसला जाता है और मशीनों की मदद से मनचाहा आकार दिया जाता है. उत्पाद को मजबूत बनाने के लिए इसमें चीड़ के पेड़ से निकलने वाला गोंद, सेल्यूलोज और करीब दो प्रतिशत लाइमस्टोन मिलाया जाता है.
हिमालयन पाइन कंपनी के इस स्टार्टअप की शुरुआत दो युवाओं अभिनव तलवार और भूमि तलवार ने की है. उनका उद्देश्य जंगलों में गिरने वाली चीड़ की पत्तियों का उपयोग कर नए उत्पाद तैयार करना है. गर्मियों में चीड़ की सूखी पत्तियों के कारण जंगलों में आग फैलने का खतरा बढ़ जाता है. इससे पेड़-पौधों के साथ वन्यजीवों को भी नुकसान पहुंचता है. ऐसे में इन पत्तियों का इस्तेमाल कप, प्लेट और कटोरी बनाने में किया जा रहा है. कंपनी के ये उत्पाद विभिन्न स्टॉल के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.
चार साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं कप
ढालपुर में स्टॉल पर मौजूद युवा अभय भारद्वाज ने बताया कि चीड़ की पत्तियों से तैयार कप, प्लेट और कटोरियां बायोडिग्रेडेबल हैं. इनका करीब चार साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है. उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक रूप से उगने वाले फूलों से तैयार किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि बिच्छू बूटी के गुण लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पास्ता और कुकीज़ भी तैयार की गई हैं. दशहरा उत्सव में स्टॉल लगाकर लोगों को इन उत्पादों की खासियत और इन्हें बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है.
कप देखकर लोग पूछ रहे बनाने का तरीका
स्टॉल पर मौजूद युवा अंकुश ने बताया कि यहां आने वाले लोग चीड़ की पत्तियों से बने कप देखकर काफी उत्सुकता दिखा रहे हैं. ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि आखिर चीड़ की पत्तियों से कप कैसे तैयार किए जाते हैं. उन्हें इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्टॉल पर प्राकृतिक चीजों से तैयार कई अन्य उत्पाद भी रखे गए हैं. कंपनी का प्रयास है कि लोग इनका इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के जीवन में करें और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाएं.
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