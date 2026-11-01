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क्या कभी खाया है बिच्छू बूटी से बना पास्ता? लोगों को खूब पसंद आ रहा यह पहाड़ी स्वाद

बिच्छू बूटी का पास्ता! ( ETV BHARAT )

कुल्लू: क्या आपने कभी बिच्छू बूटी से बना पास्ता या कुकीज़ खाई हैं? सुनने में भले ही यह थोड़ा अलग लगे, लेकिन कुल्लू के अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में लोग इनका स्वाद खूब पसंद कर रहे हैं. ढालपुर मैदान में लगे एक स्टॉल पर ये उत्पाद लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. इन खास व्यंजनों को तैयार करने में पहाड़ों में मिलने वाली प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है. धर्मशाला की 'हिमालयन पाइन कंपनी' के दो युवाओं ने इस अनूठी पहल के जरिए पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों तक प्राकृतिक उत्पाद पहुंचाने का प्रयास किया है.

पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर मिलने वाली बिच्छू बूटी का ग्रामीण इलाकों में साग बनाकर सेवन किया जाता है, लेकिन अब इसी से पास्ता और कुकीज़ जैसे आधुनिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. इन्हें बनाने में मैदा की जगह सूजी का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, चीड़ के पेड़ से निकलने वाले गोंद और कोकोनट शुगर की मदद से चॉकलेट और टॉफियां भी बनाई गई हैं. इन युवाओं का प्रयास है कि लोग जंक फूड छोड़कर इन प्राकृतिक और सेहतमंद खाद्य उत्पादों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें.