Cyclone Arnab Update : बिहार में अर्नब की दस्तक ! वैशाली में दिन में छाया अंधेरा
बिहार में अर्नब की एंट्री वैशाली में हो चुकी है. दिन में ही यहां घुप्प अंधेरा छा गया है. बूंदा-बांदी से ठंड बढ़ी है. रिपोर्ट-अमरेश
Published : October 29, 2026 at 10:24 AM IST
वैशाली : बिहार के वैशाली में चक्रवात अर्नब का असर दिखाई देने लगा है. दिन में आसमान में काली घटा छा जाने से अंधेरा हो गया है. अचानक बारिश होने से इलाके का तापमान लुढ़क गया है. सुबह से ही बूंदाबादी का दौर शुरू है. असमय बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंच रहा है.
बादलों के बीच घिरा वैशाली
मौसम में आए इस बदलाव का असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है. धान की फसल को नुकसान है. वहीं, लगातार बादल छाए रहने और बूंदाबांदी से दिन के तापमान में कमी आने की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग ने बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है.
दिन में छाया अंधेरा
बता दें कि अर्नब तूफान ने जमीन पर कदम रखते ही आंध्र प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में तबाही लेकर आया है. यह तूफान धीरे-धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. जल्द ही यह प्रलयंकारी तूफान झारखंड को पार कर पूरी तरह से बिहार की ओर बढ़ेगा. मौसम विभाग की मानें तो बिहार में वैशाली समेत 26 जिलों पर इसका असर देखने को मिल सकता है.
मौसम विभाग की चेतावनी को अनदेखा न करें
मौसम विभाग ने यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सभी लोग तूफानी बारिश में बाहर निकलने से बचें. खेतों में काम न करें, पेड़ों के नीचे खड़े न रहें. सुरक्षित और मजबूत ठिकाने को अपना आश्रय बनाएं. इस चक्रवात का असर अगले 4 दिनों तक बिहार समेत दूसरे राज्यों पर रहेगा.
प्रलयंकारी बन चुका है अर्नब
जमीन पर उतरते ही चक्रवात अर्नब तबाही मचा रहा है. अभी तक आंध्र प्रदेश में अर्नब तूफान के चलते 6 लोगों की मौत की खबर आई है. सैकड़ों की संख्या में पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं. कई मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है. मौसम विभाग की टीम तूफान की गति और दिशा पर नजर बनाए हुए है.
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