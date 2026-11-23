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'बिहार की ओर उद्योगपतियों का रुझान बढ़ा..' बियाडा ने 73 इकाइयों को आवंटित की 100 एकड़ जमीन

बिहार की ओर उद्योगपतियों का रुझान ( ETV Bharat )

पटना : बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) की परियोजना समाशोधन समिति (पीसीसी) की बैठक में कुल 73 औद्योगिक इकाइयों के लिए लगभग 100 एकड़ भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है. इन परियोजनाओं से राज्य में ₹1,380.80 करोड़ का निवेश आएगा और लगभग 10,000 रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है.

इस परियोजनाओं के अतिरिक्त परिवहन, भंडारण, लॉजिस्टिक्स, कच्चे माल की आपूर्ति और पैकेजिंग जैसे सहायक क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, जिससे स्थानीय उद्यमियों और सेवा प्रदाताओं के लिए नए व्यावसायिक अवसर खुलेंगे.