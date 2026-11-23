'बिहार की ओर उद्योगपतियों का रुझान बढ़ा..' बियाडा ने 73 इकाइयों को आवंटित की 100 एकड़ जमीन
बिहार सरकार ओद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने और रोजगार पर फोकस कर रही है. विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रही है. रिपोर्ट- अविनाश
Published : November 23, 2026 at 6:57 AM IST
पटना : बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) की परियोजना समाशोधन समिति (पीसीसी) की बैठक में कुल 73 औद्योगिक इकाइयों के लिए लगभग 100 एकड़ भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है. इन परियोजनाओं से राज्य में ₹1,380.80 करोड़ का निवेश आएगा और लगभग 10,000 रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है.
इस परियोजनाओं के अतिरिक्त परिवहन, भंडारण, लॉजिस्टिक्स, कच्चे माल की आपूर्ति और पैकेजिंग जैसे सहायक क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, जिससे स्थानीय उद्यमियों और सेवा प्रदाताओं के लिए नए व्यावसायिक अवसर खुलेंगे.
73 NEW INDUSTRIAL UNITS, ₹1,380 CRORE INVESTMENT & 10,000 JOBS: BIHAR’S INDUSTRIAL GROWTH GAINS NEW MOMENTUM! Under the visionary leadership of Hon’ble Chief Minister Shri Samrat Choudhary @samrat4bjp, Bihar is accelerating its industrial transformation, with BIADA approving land allotment for 73 industrial units, paving the way for fresh investments, expansion of industries and large-scale employment opportunities. Key Highlights: - ~100 Acres of industrial land - ₹1,380.80 Crore in proposed investment - ~10,000 potential employment opportunities Spanning Food Processing, Textiles, Garments, Manufacturing and emerging Sunrise Sectors such as Renewable Energy, Electronics, Pharmaceuticals and IT, these projects will further diversify Bihar’s industrial base and strengthen its position as an emerging investment destination. More Industries | Greater Investments | More Jobs | A Stronger Bihar #BiharHaiTaiyar 🚨 उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में रफ्तार पकड़ता बिहार! #BuildAndBelieveInBihar #InvestInBihar #CMSamrat #SamratChoudhary @CimGOI @_ShreyasiSingh @kundan_ias @officecmbihar @DoC_GoI @BiharIndustries @IPRDBihar @IndustriesBihar @BiharCabinet @investBihar @ficci_india @bimcgl @BSPCBOfficial @idabihar @startup_bihar @BiharKhadi @FollowCII @biharfoundation @lubindia— Bihar Industrial Area Development Authority (@BIADAbihar) November 22, 2026
विविध विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा
स्वीकृत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, परिधान निर्माण, यूपीवीसी पाइप, पीयू फोम, बैग निर्माण और सामान्य विनिर्माण से जुड़ी इकाइयां शामिल हैं. इन क्षेत्रों में निवेश होने से राज्य की विनिर्माण क्षमता बढ़ेगी. साथ ही स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग, उत्पादों के मूल्य संवर्धन और सहायक उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
भविष्य के उभरते उद्योगों पर विशेष ध्यान
बिहार सरकार पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ भविष्य की संभावनाओं वाले आधुनिक क्षेत्रों में भी निवेश आकर्षित करने पर विशेष जोर दे रही है. इनमें नवीकरणीय ऊर्जा और सौर पैनल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधि एवं चिकित्सा उपकरण, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर, इथेनॉल एवं जैव ईंधन, तथा चमड़ा और फुटवियर जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं. इससे राज्य में आधुनिक तकनीक का विस्तार होगा और युवाओं के लिए कुशल व अर्द्धकुशल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
पारदर्शी तरीके से हो रहा भूमि आवंटन
कुछ औद्योगिक भूखंडों के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्पष्टता बनाए रखने के लिए बियाडा की परियोजना समाशोधन समिति द्वारा सभी निवेश प्रस्तावों का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाता है.
बिहार में निवेश का बेहतर माहौल: रामलाल खेतान
इस पहल पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआईए) के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने कहा कि एक ही भूखंड के लिए कई आवेदनों का आना इस बात का प्रमाण है कि उद्योगपतियों का रुझान अब बिहार की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, "बिहार में निवेश का बहुत अच्छा माहौल तैयार हुआ है. जो उद्योगपति पहले आएंगे, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि बाद में आने वालों को यह अफसोस होगा कि वे बिहार में पहले क्यों नहीं आए."
ये भी पढ़ें-