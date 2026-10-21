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डाटा सेंटर, ऊर्जा, स्टील, लेदर इंडस्ट्री में निवेश, BIA ने कहा- पॉजिटिव दिशा में काम कर रही सम्राट सरकार

निवेश पर BIA ने सम्राट सरकार को सराहा ( ETV Bharat )

पटना: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी. सीएम बनने के बाद उन्होंने इस साल राज्य में 5 लाख करोड़ निवेश लाने का वादा किया है. एनडीए सरकार ने 2025 विधानसभा चुनाव के समय ही एक करोड़ नौकरी-रोजगार का वादा किया था और इसके लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश की बात भी कही थी. इस दिशा में सरकार की तरफ से लगातार कमद उठाए जा रहे हैं. बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान भी मानते हैं कि सरकार निवेश के मामले में पॉजिटिव दिशा में काम कर रही है.

निवेश पर BIA ने सरकार को सराहा

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के फिर से अध्यक्ष बने रामलाल खेतान का कहना है कि सम्राट चौधरी की सरकार औद्योगिक निवेश की दिशा में सही काम कर रही है. वे कहते हैं कि नीतीश कुमार के समय ही बिहार में औद्योगिक निवेश का माहौल बना दिया गया था और सरकार ने चुनाव के समय ही वादा किया था कि बिहार में कैसे उद्योग का जाल बिछे. इस पर सम्राट चौधरी की सरकार काम कर रही है.