डाटा सेंटर, ऊर्जा, स्टील, लेदर इंडस्ट्री में निवेश, BIA ने कहा- पॉजिटिव दिशा में काम कर रही सम्राट सरकार
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने उद्योग और निवेश को लेकर सम्राट सरकार की सराहना की है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 21, 2026 at 2:57 PM IST
पटना: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी. सीएम बनने के बाद उन्होंने इस साल राज्य में 5 लाख करोड़ निवेश लाने का वादा किया है. एनडीए सरकार ने 2025 विधानसभा चुनाव के समय ही एक करोड़ नौकरी-रोजगार का वादा किया था और इसके लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश की बात भी कही थी. इस दिशा में सरकार की तरफ से लगातार कमद उठाए जा रहे हैं. बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान भी मानते हैं कि सरकार निवेश के मामले में पॉजिटिव दिशा में काम कर रही है.
निवेश पर BIA ने सरकार को सराहा
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के फिर से अध्यक्ष बने रामलाल खेतान का कहना है कि सम्राट चौधरी की सरकार औद्योगिक निवेश की दिशा में सही काम कर रही है. वे कहते हैं कि नीतीश कुमार के समय ही बिहार में औद्योगिक निवेश का माहौल बना दिया गया था और सरकार ने चुनाव के समय ही वादा किया था कि बिहार में कैसे उद्योग का जाल बिछे. इस पर सम्राट चौधरी की सरकार काम कर रही है.
पॉजिटिव दिशा में कर रही काम
रामलाल खेतान कहते हैं सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी अच्छा काम कर रही है. अच्छी नीतियां बना रही है. पटना में डाटा सेंटर का उद्घाटन हुआ है और उसी दिन 10000 करोड़ का नया डाटा सेंटर बनाने के लिए एमओयू समझौता भी किया गया है. मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क का उद्घाटन हुआ है तो वहीं गया में औद्योगिक पार्क का भी बड़ा काम होना है. यह सब बताता है कि सरकार उद्योग के प्रति काफी सजग है.
अब जमीन की समस्या नहीं
गया में जो औद्योगिक पार्क बन रहा है, उससे कितना लाभ होगा? इस पर रामलाल खेतान ने कहा कि बिहार सरकार पहले जमीन की समस्या का समाधान नहीं कर पाती थी, अब सरकार की तरफ से जमीन उपलब्ध कराई जा रही है. नई-नई पॉलिसियां लायी गई है. ऐसी ऐसी पॉलिसी यहां लाई गई है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है. जो लोग पहले आएंगे, उन्हें पहले मिलेगा. बाद में आने वाले लोग अफसोस करेंगे कि पहले क्यों नहीं आए. वे कहते हैं कि सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था की है, जिससे प्रक्रिया काफी सरल हो गई है.
एक जमीन पर 5 दावेदार
हालांकि उद्योग जगत को सरकार के कुछ फैसलों को लेकर आपत्ति भी थी. इस पर रामलाल खेतान ने कहा कि हम लोगों से जब सुझाव मांगा जाता है तो त्रुटियों से संबंधित जानकारी सरकार को देते हैं. उसको दूर कर सरकार उस पर काम कर रही है, जोकि अच्छी पहल है. बड़े निवेशकों की समस्या पर वह कहते हैं कि निवेशक तो आ रहे हैं. एक जमीन पर पांच-पांच दावेदार हो जा रहे हैं. फूड और स्टील के सेक्टर में निवेश हो रहा है.
"उद्योग और निवेश को लेकर तेजी से काम हो रहा है. रूपरेखा पहले से बनी हुई है, उसको धरातल पर उतरना है और सरकार उस पर काम कर रही है. उद्योग लगे, रोजगार लोगों को मिले और जो पलायन कर गए हैं, यहां फिर से वापस बिहार लौट. हमलोग यही चाहते हैं. हाल के दिनों में उद्योगपतियों का रुझान बिहार की तरफ हुआ है. निवेश के लिए बिहार अभी सबसे बेहतर जगह है, जो पहले आएंगे उन्हें पहले मौका मिलेगा जो अभी नहीं आएंगे बाद में उन्हें पछताना होगा."- रामलाल खेतान, अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
एमओयू तो लगातार हो रहे हैं, क्या जमीन पर असर दिख रहा है? इस पर रामलाल खेतान का कहना है कि सारे तो नहीं उतर रहे हैं लेकिन निवेश शुरू हो गया है अब जैसे डाटा सेंटर ही पटना में खुला है तो यह भी पहले MOU हुआ था और डाटा सेंटर के मालिक मिस्टर रेड्डी ने 10000 करोड़ के निवेश का और एमओयू किया है.
चीनी मिल की क्या स्थिति?
चीनी मिल खोलने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई थी तो क्या उसमें कोई पहल हो रही है? इस पर रामलाल खेतान का कहना है कि चीनी मिल को लेकर भी पहल हो रही है. पुरानी चीनी मिल को खोलने का भी प्रयास हो रहा है लेकिन चीनी मिल को शुरू करने में एक से डेढ़ साल का समय लगेगा. जितनी चीनी मिल पहले बिहार में थी, उससे कम नहीं रहने वाली है.
नौकरी-रोजगार का वादा
1 करोड़ नौकरी-रोजगार देने का वादा एनडीए सरकार की तरफ से किया गया है. अभी जितने निवेश हुए हैं, उससे क्या स्थिति बन रही है? इस पर रामलाल खेतान ने कहा कि सरकार इसमें पीछे नहीं रहेगी, मुझको लगता है.
सम्राट सरकार में कितने MOU?
पिछले 6 महीने की बात करें तो सम्राट चौधरी की सरकार ने 10 बड़े औद्योगिक समूह के साथ 51000 करोड़ से अधिक के एमओयू किए हैं. इससे 27000 रोजगार सृजन की बात भी कही गई है. ऊर्जा सेक्टर, लेदर सेक्टर, स्टील, गारमेंट और टेक्सटाइल इथेनॉल और डाटा सेंटर जैसे क्षेत्र में निवेश को ने रुचि दिखाई है. सरकार की ओर से उद्योगपतियों को जमीन भी मुहैया कराई गई है और निवेशकों की तरफ से कई जगह काम भी शुरू हो गया है.
सम्राट चौधरी की सरकार में बड़े निवेश
- पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में डाटा सेंटर कंपनी सीटीआरएलएस (Ctrls) डाटा सेंटर्स ने पहला आधुनिक डाटा सेंटर खोला है. डाटा सेंटर की स्थापना पर 400 करोड़ का निवेश किया गया है. साथ ही कंपनी ने बोधगया में 10000 करोड़ की लागत से डेढ़ सौ मेगावाट क्षमता वाला एआई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए समझौता भी किया है.
- मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा लेदर फुटवियर और एक्सेसरीज पार्क की स्थापना. 140.5 करोड़ का निवेश 2100 लोगों को रोजगार मिलेगा. यहां कई कंपनियों ने निवेश किया है और आने वाले दिनों में कई बड़ी कंपनियों के निवेश की भी संभावना है.
- स्टील के क्षेत्र में निवेश के लिए 28626 करोड़ का पांच कंपनियों के साथ समझौता. महाशक्ति ग्रुप गया जिले में 6000 के क्लास से स्टील प्लांट लगाएगी.
नक्षत्र आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड 6836 करोड़, अंकुर स्टील प्राइवेट लिमिटेड 6000 करोड़, श्रीलंगटा बाबा मेटल एंड पावर लिमिटेड स्टील 5500 करोड़, श्याम स्टील मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 5000 करोड़, शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड 5000 करोड़.
- अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का बांका जिले के कटोरिया में 630.97 करोड़ की लागत से नया सीमेंट ग्रेडिंग प्लांट स्थापित करने का फैसला.
- जमुई के चकाई में 905 करोड रुपए की लागत से अनाज आधारित एथेनॉल यूनिट और 904 करोड़ की लागत से डिस्टलरी यूनिट दो बड़ी परियोजना पर चल रहा है काम.
- भारत जीपीएस बायोएनर्जी और क्रिस्पानो फूड्स की ओर से 350 करोड़ के निवेश पर समिति बिहार सरकार ने जमीन भी आवंटित किया.
- गारमेंट्स और टेक्सटाइल के क्षेत्र में क्रिएटिव ग्रुप ने ढाई सौ करोड़ और अनुभव अप्रैल्स ने 50 करोड़ के निवेश का फैसला किया है इस पर काम चल रहा है.
- रियल स्टेट के क्षेत्र में प्राइम ग्रुप ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट में एक साल में 1500 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है.
- ऊर्जा के क्षेत्र में भागलपुर के पीरपैंती में अडानी ग्रुप 27000 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट स्थापित करने का समझौता.
- अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा के 6 क्लस्टरों में गया दूसरा सबसे बड़ा क्लस्टर है. गया औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्र में 16524 करोड़ निवेश होने की संभावना आईएमसी ने लगाई है और इसमें एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. इसी महीने गया औद्योगिक कॉरिडोर में काम शुरू हो जाएगा.
यूपी-एमपी के बाद बिहार में केंद्र का निवेश
औद्योगिक निवेश के साथ केंद्र सरकार के तरफ से भी बिहार पर ध्यान दिया जा रहा है. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद बिहार देश का तीसरा राज्य है, जिसमें केंद्र सरकार ने सबसे अधिक निवेश किया है. केंद्र सरकार की ताजा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बिहार में तीन लाख करोड़ की 117 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर काम चल रहा है. इसमें सड़क, रेल नेटवर्क, गंगा और कोसी नदी पर बन रहे पुल, एयरपोर्ट टर्मिनल और सिटी गैस नेटवर्क का विस्तार शामिल है.
कई रेलवे प्रोजेक्ट
रेल परियोजना पर 35000 करोड़ की राशि केंद्र सरकार खर्च कर रही है, जिसमें 18 रेल प्रोजेक्ट शामिल है. इसमें समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुगौली और सुगौली-बाल्मीकि नगर रेल का दोहरीकरण, बरौनी-बछवारा तीन लाइन प्रोजेक्ट शामिल है.
एयरपोर्ट का विस्तार
जहां तक एयरपोर्ट की बात है तो पटना एयरपोर्ट टर्मिनल के बाद दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल का निर्माण तेजी से चल रहा है. वहीं बिहटा में नया एयरपोर्ट का निर्माण भी होना है, जबकि सड़क परियोजनाओं पर सबसे अधिक 86301 करोड़ की राशि खर्च केंद्र सरकार कर रही है. इसमें 65 परियोजना शामिल है.
रिंग रोड, ब्रिज और फोर लेन पर काम
पटना रिंग रोड के साथ शेरपुर दिघवारा सिक्स लेन गंगा ब्रिज, दानापुर बिहटा फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर, दीघा सोनपुर केबल ब्रिज और गांधी सेतु के समानांतर नया फोर लेन पुल जैसे मेगा प्रोजेक्ट भी शामिल है. भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समांतर नया पुल सहित कई योजनाओं पर काम चल रहा है.
इसके अलावा बरौनी रिफाइनरी के विस्तार पर भी 14810 करोड़ की राशि खर्च हो रही है जिससे रिफाइनरी की क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 9 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा. उत्तर बिहार के 9 से अधिक जिलों में हजारों करोड़ों की लागत से सिटी गैस डिसटीब्यूशन नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है. केंद्र सरकार के निवेश से भी बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा है.
युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि
सम्राट चौधरी की सरकार ने पिछले दिनों पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम में 7136 युवा उद्यमियों को 150 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी है. उद्योग शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में दो-दो लाख की राशि ट्रांसफर की गई है. सरकार ने यह घोषणा भी की है कि निवेशकों के 25% उत्पादों को बिहार सरकार ही खरीदेगी.
जीविका दीदियों को रोजगार के लिए मदद
मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत एक करोड़ 81 लाख जीविका दीदियों को पहली किस्त के रूप में प्रत्येक को 10000 की राशि दी गई है. उसमें से 2350 जीविका दीदियों को दूसरी किस्त के रूप में प्रत्येक को 20000 की राशि सम्राट चौधरी की सरकार ने दी है. सरकार का लक्ष्य 2030 तक एक करोड़ जीविका दीदियों को लखपति बनाने का है, अभी 50 लाख जीविका दीदी लखपति बन चुकी हैं.
ये भी पढ़ें:
Explainer: चमड़े के जूते, चप्पल से बेल्ट तक.. युवाओं को मिलेगा रोजगार, देश का नया 'लेदर हब' तैयार
बिहार में ₹16,000 करोड़ का बड़ा निवेश! 'बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2026' से खुलेंगे 12,000 रोजगार के रास्ते
घोषणाओं की बाढ़ बनाम खाली खजाना: क्या नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींच पाएंगे सम्राट?