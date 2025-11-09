ETV Bharat / state

भिवानी में अहीर समाज की अनूठी पहल, शादियों में DJ पर लगेगी रोक, बारात में होंगे सिर्फ 21 लोग, मृत्यु भोज भी होगा बंद

डीजे पर रोक के साथ ही भात में भी 21 लोगों का संकल्पः यह सम्मेलन एक नई सामाजिक मुहिम की शुरुआत साबित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में सादगी, संस्कार और शिक्षा को बढ़ावा देना है. सम्मेलन में समाज के वरिष्ठजनों, युवाओं और महिलाओं ने एक स्वर में यह संकल्प लिया कि अब शादी-विवाह की रस्में सादगी से निभाई जाएंगी. सम्मेलन में तय किया गया कि किसी भी शादी में सिर्फ 21 लोग ही बारात में शामिल होंगे. वहीं मृत्यु भोज की प्रथा को भी समाप्त किया जायेगा. इसके अलावा डीजे पर रोक लगाने और भात में भी 21 लोगों के ही जाने का संकल्प लिया गया.

भिवानीः हरियाणा के भिवानी के नंदगांव में अहीर (दीवा गोत्र) समाज का अर्धवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. आयोजन के दौरान समाज सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

दिन में शादी समारोह का होगा आयोजनः सम्मेलन की जानकारी देते हुए नंदगांव सरपंच महेंद्र सिंह, दीवा गौत्र प्रधान धर्मबीर यादव, कोसली गांव से राव अजीत सिंह, कंडाला सरपंच प्रतिनिधि जोगेंद्र सिंह ने बताया कि "समाज में दिन के समय विवाह करने की परंपरा को अपनाया जाएगा, ताकि अनावश्यक खर्चों पर रोक लग सके. वक्ताओं ने बताया कि रात्रि विवाहों के कारण लड़कियों के माता-पिता को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, जो समाज के गरीब तबके को कर्ज में डुबो देता है. दिन में विवाह करने से ना केवल खर्च कम होगा बल्कि समाज में सादगी का संदेश भी जाएगा."

महिलाएं पारंपरिक हरियाणवी पहनावा पहनेंगीः उन्होंने बताया कि "खाप ने एक अन्य सांस्कृतिक निर्णय भी लिया, जिसके तहत अब समाज की महिलाएं पारंपरिक हरियाणवी पहनावे जैसे घाघरा-चोली का उपयोग करेंगी. ये निर्णय हरियाणा की लोक-संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

पढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा समाज: सम्मेलन में शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए निर्णय लिया गया कि गांव में एक लाइब्रेरी और अकादमी की स्थापना की जाएगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें. खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि "पढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा समाज, इसलिए शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना समाज का प्राथमिक लक्ष्य होगा. इसके साथ ही बच्चों में संस्कारों के विकास पर भी बल दिया गया. खाप के नेताओं ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को बड़े-बुजुर्गों का आदर करना, शालीन व्यवहार और समाज की परंपराओं को समझना सिखाया जाएगा."

बैंकेट हॉल में नहीं होंगी शादियांः एक अन्य निर्णय के अनुसार गांव के लोग अब अपनी शादियां गांव के अंदर ही करेंगे, शहरों के बैंकेट हॉल में नहीं. साथ ही शराब पर पूर्ण प्रतिबंध का भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया. सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि यदि किसी शादी में डीजे बजता है, तो माताएं और बहनें सार्वजनिक रूप से डांस नहीं करेंगी, अगर नृत्य करना चाहें तो घर के अंदर पारिवारिक माहौल में करें.