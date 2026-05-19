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लोकायुक्त, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी, जानिये बीसी खंडूड़ी के बड़े फैसले

भुवन चंद्र खंडूड़ी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली.

BHUWAN CHANDRA KHANDURI
भुवन चंद्र खंडूड़ी (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 19, 2026 at 12:52 PM IST

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Updated : May 19, 2026 at 12:57 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन हो चुका है. बीसी खंडूड़ी देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे. जहां आज उनका निधन हुआ. बीसी खंडूड़ी के निधन के बाद प्रदेशभर में शोक की लहर है. हर कोई बीसी खंडूड़ी को अपनी अपनी तरह से याद कर रहा है. इस मौके पर बीसी खंडूड़ी के बड़े फैसलों को याद किया जा रहा है. केंद्र से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में बीसी खंडूड़ी ने कई बड़े काम किये.

भुवन चंद्र खंडूड़ी की प्रमुख उपलब्धियां और फैसले

  • भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती: उन्होंने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कई सख्त कदम उठाए.
  • सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया.
  • भूमि कानूनों में सख्ती: राज्य की जमीन को बाहरी अतिक्रमण से बचाने के लिए कड़े नियम लागू किए.
  • सैनिक पृष्ठभूमि का प्रभाव: पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कई योजनाएं शुरू कीं.
  • उनकी प्रशासनिक शैली में अनुशासन और जवाबदेही स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, जो उनके सैन्य जीवन का प्रभाव था.

लोकायुक्त विधेयक सबसे बड़ा फैसला: लोकायुक्त विधेयक को लेकर बीसी खंडूड़ी ने ऐतिहासिक कदम उठाया था. सल 2011 में बीसी खंडूड़ी ने उत्तराखंड में सबसे सख्त लोकायुक्त कानून पास करवाया. उत्तराखंड में पास इस लोकायुक्त में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएससहित सभी अधिकारी लोकायुक्त की जांच के दायरे में थे. इसमें भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का नियम था.

ई-गवर्नेंस और पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी: बीसी खंडूड़ी ने फाइल प्रोसेसिंग में तेजी, जन शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर में पारदर्शिता लाने की कोशिशें की. इसके लिए उन्होंने कई सुधार किये.बीसी खंडूड़ी को ई-गवर्नेंस और पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए जाना जाता है.

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: बीसी खंड़ूड़ी सैनिक अधिकारी रहे. इसलिए वे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते थे. इसके लिए वे सख्त राजनेता के तौर पर जाने जाते थे. वे किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते थे. उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा दिया. जिससे राज्य़ के साथ ही देश में उनकी अलग छवि बनी.

बीसी खंडूड़ी ईमानदार छवि के नेता थे. इसलिए उन्होंने सरकारी खर्च में कटौती की. साथ ही सरकार में अनुशासन को प्राथमिकता थी. उन्होंने सीएम बनते ही नेताओ, मंत्रियों और अधिकारियों से समय का पालन करने की अपील की. साथ ही वे खुद परियोजनाओं में फंड के खर्च खे पक्षधर थे.

भुवन चंद्र खंडूड़ी को जानिये

  • भुवन चंद्र खंडूड़ी का जन्म 1 अक्टूबर 1934 को हुआ था.
  • उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना से की.
  • भुवन चंद्र खंडूड़ी ने एक अनुशासित सैन्य अधिकारी के रूप में पहचान बनाई.
  • सेना से रिटायर्ड होने के बाद भुवन चंद्र खंडूड़ी राजनीति में आये.
  • भुवन चंद्र खंडूड़ी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े.
  • भारतीय जनता पार्टी ने भुवन चंद्र खंडूड़ी को केंद्र में मंत्री बनाया.
  • वे अटल सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे.
  • जहां उन्होंने अपनी ईमानदार छवि का परिचय दिया.
  • केंद्र में उन्हें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गति दी.

पढ़ें- उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी का निधन, मैक्स अस्पताल में ली आखिरी सांस

Last Updated : May 19, 2026 at 12:57 PM IST

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