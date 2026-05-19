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लोकायुक्त, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी, जानिये बीसी खंडूड़ी के बड़े फैसले

भुवन चंद्र खंडूड़ी ( फाइल फोटो )

देहरादून: उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन हो चुका है. बीसी खंडूड़ी देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे. जहां आज उनका निधन हुआ. बीसी खंडूड़ी के निधन के बाद प्रदेशभर में शोक की लहर है. हर कोई बीसी खंडूड़ी को अपनी अपनी तरह से याद कर रहा है. इस मौके पर बीसी खंडूड़ी के बड़े फैसलों को याद किया जा रहा है. केंद्र से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में बीसी खंडूड़ी ने कई बड़े काम किये. भुवन चंद्र खंडूड़ी की प्रमुख उपलब्धियां और फैसले भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती: उन्होंने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कई सख्त कदम उठाए.

सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया.

भूमि कानूनों में सख्ती: राज्य की जमीन को बाहरी अतिक्रमण से बचाने के लिए कड़े नियम लागू किए.

सैनिक पृष्ठभूमि का प्रभाव: पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कई योजनाएं शुरू कीं.

उनकी प्रशासनिक शैली में अनुशासन और जवाबदेही स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, जो उनके सैन्य जीवन का प्रभाव था. लोकायुक्त विधेयक सबसे बड़ा फैसला: लोकायुक्त विधेयक को लेकर बीसी खंडूड़ी ने ऐतिहासिक कदम उठाया था. सल 2011 में बीसी खंडूड़ी ने उत्तराखंड में सबसे सख्त लोकायुक्त कानून पास करवाया. उत्तराखंड में पास इस लोकायुक्त में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएससहित सभी अधिकारी लोकायुक्त की जांच के दायरे में थे. इसमें भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का नियम था.