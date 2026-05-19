पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन पर उत्तराखंड में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित
देहरादून के मैक्स अस्पताल में भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन हो गया है. भुवन चंद्र खंडूड़ी ने 91 साल की आयु में आखिरी सांस ली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 19, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 5:03 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन हो गया है. भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन पर उत्तराखंड में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है. इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया गया है. जारी आदेश में लिखा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन हो गया है, जिसके कारण उत्तराखंड में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया जाता है. इस दौरान तीन दिनों तक समस्त जनपदों में सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे. साथ ही राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे.
तीन दिन के राजकीय शोक के दौरान कोई भी शासकीय मनोरंजन (Official Entertainment) के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे. पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की अंत्येष्टि 20 मई को पुलिस सम्मान के साथ संपन्न कराई जाएगी. अंत्येष्टि के दिन राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
बीसी खंडूड़ी का जीवन परिचय
बता दें इससे पहले भुवन चंद्र खंडूड़ी ने निधन पर हर कोई दुख जता रहा है. राष्ट्रपति, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनके निधन पर शोक जताया है. इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियान ने भी भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन को प्रदेश के लिए बड़ी क्षति बताया है.
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