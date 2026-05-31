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भूटान से तस्करी कर बिहार लाई गई शराब, मुजफ्फरपुर में चल रहा था 'असली से नकली' का खेल

बिहार में तस्करों ने भूटान से शराब मंगाकर ब्रांडेड बोतल में फिलिंग कर रहे थे. तभी सचना पर पहुंची गई उत्पाद विभाग की टीम-

भूटान से मुजफ्फरपुर तक पहुंची शराब की खेप
भूटान से मुजफ्फरपुर तक पहुंची शराब की खेप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 31, 2026 at 8:45 PM IST

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मुजफ्फरपुर : शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर कारोबार को अंजाम देने में जुटे हैं. मुजफ्फरपुर में इस बार शराब तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भूटान से तस्करी कर लाई गई विदेशी शराब को नामी कंपनियों के ब्रांडेड बोतलों में भरकर बाजार में खपाने की तैयारी चल रही थी. हालांकि, समय रहते उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर इस पूरे खेल का खुलासा कर दिया.

पश्चिम बंगाल के रास्ते भूटान से आई थी बिहार : मौके से भूटान निर्मित शराब की बड़ी खेप के साथ हजारों खाली बोतलें, रैपर, ढक्कन और बारकोड बरामद किए गए हैं. हालांकि, कार्रवाई की भनक लगते ही कारोबारी फरार हो गया. उत्पाद विभाग की शुरुआती जांच में सामने आया है कि शराब की खेप भूटान से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार पहुंची थी.

उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह (ETV Bharat)

भूटान से मुजफ्फरपुर तक पहुंची शराब की खेप: इसके बाद अलग-अलग मार्गों से इसे मुजफ्फरपुर लाया गया, जहां इसे नकली ब्रांडेड शराब के रूप में तैयार कर बाजार में सप्लाई की योजना थी. उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के पास एक झोपड़ी में शराब तैयार करने का अवैध काम चल रहा है.

छापेमारी से हुआ खुलासा : सूचना के आधार पर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम ने छापेमारी की तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. छापेमारी के दौरान टीम ने बड़ी मात्रा में शराब के कार्टन, हजारों की संख्या में खाली बोतलें, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, ढक्कन और शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले बारकोड बरामद किए. मौके से जब्त कई बोतलों पर 'For Sale in Bhutan' लिखा मिला, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि शराब भूटान निर्मित थी.

नकली ब्रांड तैयार करने की थी तैयारी : जांच में सामने आया है कि भूटान से लाई गई शराब को नामी ब्रांड की बोतलों में भरकर नकली लेबल लगाए जा रहे थे. इसके जरिए शराब को महंगे दामों में बाजार में बेचने की तैयारी थी. उत्पाद विभाग को आशंका है कि यह काम किसी बड़े नेटवर्क के जरिए संचालित किया जा था. छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार हो गया.

तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी : फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम उसकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. मामले में स्थानीय नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि ''मौके से बरामद शराब भूटान निर्मित है. शराब को ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर नकली तरीके से तैयार किया जा रहा था. टीम ने शराब की खेप, खाली बोतलें, ढक्कन, रैपर और बारकोड जब्त किए हैं. फरार कारोबारी की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.''

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