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BHU की पीएचडी छात्रा टोक्यो में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पेश करेंगी अपना शोध, द एशियन कॉन्फ्रेंस में हुआ सिलेक्ट

पीएचडी शोधार्थी श्वेता मिलान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की पीएचडी शोधार्थी श्वेता मिलान का शोध-पत्र द एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन द सोशल साइंसेज़ 2026 में प्रेजेंटेशन के लिए चुना गया है. यह सम्मेलन द इंटरनेशनल एकेडमिक फोरम कि तरफ से ओसाका स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी के सहयोग से 9-13 मई 2026 तक टोक्यो इंटरनेशनल फोरम, जापान में आयोजित किया जाएगा. श्वेता मिलान प्रबंध अध्ययन संस्थान, बीएचयू में प्रो. अमित गौतम के मार्गदर्शन में शोध कार्य कर रही हैं. प्रोफेसर अमित गौतम के सह-लेखन में लिखित शोध पत्र सीमाओं से परे विकास: भारत की जैविक खाद्य निर्यातक कंपनियों के लिए एक सतत निर्यात मार्ग में विश्लेषण किया गया है कि भारतीय जैविक (ऑर्गेनिक) निर्यातक किस प्रकार अपनी रणनीति, क्षमताओं और प्रतिबद्धता को मजबूत बनाकर वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं. यह अध्ययन विशेष रूप से निर्यात प्रोत्साहन, जैसे सरकारी सहायता और बाजार अवसरों, की भूमिका को पॉइंट आउट करता है. यह शोध कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातकों के आंकड़ों पर आधारित है, इसके अंतर्गत 60 ऑर्गेनिक फूड निर्यातक फर्मों से संपर्क किया गया है. अध्ययन में यह सामने आया है कि भारत के जैविक उत्पाद- जैसे बासमती चावल, मसाले, दाल, चाय, कॉफी और हर्बल उत्पादों की वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग, निर्यात वृद्धि के प्रमुख आधार बन रहे हैं. यह शोध न केवल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिशा प्रदान करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ खाद्य प्रणाली और किसानों की आय में सुधार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी सुदृढ़ करता है. इसके अतिरिक्त, यह भी बताया है कि अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश जैविक (ऑर्गेनिक) उत्पादों के प्रमुख आयातक हैं. इन देशों में उपभोक्ता अब स्वास्थ्य, रसायन-मुक्त खाद्य पदार्थों और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को अधिक महत्व दे रहे हैं, जिससे ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.