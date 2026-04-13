BHU की पीएचडी छात्रा टोक्यो में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पेश करेंगी अपना शोध, द एशियन कॉन्फ्रेंस में हुआ सिलेक्ट
यह अध्ययन विशेष रूप से निर्यात प्रोत्साहन, जैसे सरकारी सहायता और बाजार अवसरों, की भूमिका को पॉइंट आउट करता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 8:16 PM IST
वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की पीएचडी शोधार्थी श्वेता मिलान का शोध-पत्र द एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन द सोशल साइंसेज़ 2026 में प्रेजेंटेशन के लिए चुना गया है. यह सम्मेलन द इंटरनेशनल एकेडमिक फोरम कि तरफ से ओसाका स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी के सहयोग से 9-13 मई 2026 तक टोक्यो इंटरनेशनल फोरम, जापान में आयोजित किया जाएगा.
श्वेता मिलान प्रबंध अध्ययन संस्थान, बीएचयू में प्रो. अमित गौतम के मार्गदर्शन में शोध कार्य कर रही हैं. प्रोफेसर अमित गौतम के सह-लेखन में लिखित शोध पत्र सीमाओं से परे विकास: भारत की जैविक खाद्य निर्यातक कंपनियों के लिए एक सतत निर्यात मार्ग में विश्लेषण किया गया है कि भारतीय जैविक (ऑर्गेनिक) निर्यातक किस प्रकार अपनी रणनीति, क्षमताओं और प्रतिबद्धता को मजबूत बनाकर वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं.
यह अध्ययन विशेष रूप से निर्यात प्रोत्साहन, जैसे सरकारी सहायता और बाजार अवसरों, की भूमिका को पॉइंट आउट करता है. यह शोध कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातकों के आंकड़ों पर आधारित है, इसके अंतर्गत 60 ऑर्गेनिक फूड निर्यातक फर्मों से संपर्क किया गया है.
अध्ययन में यह सामने आया है कि भारत के जैविक उत्पाद- जैसे बासमती चावल, मसाले, दाल, चाय, कॉफी और हर्बल उत्पादों की वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग, निर्यात वृद्धि के प्रमुख आधार बन रहे हैं. यह शोध न केवल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिशा प्रदान करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ खाद्य प्रणाली और किसानों की आय में सुधार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी सुदृढ़ करता है.
इसके अतिरिक्त, यह भी बताया है कि अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश जैविक (ऑर्गेनिक) उत्पादों के प्रमुख आयातक हैं. इन देशों में उपभोक्ता अब स्वास्थ्य, रसायन-मुक्त खाद्य पदार्थों और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को अधिक महत्व दे रहे हैं, जिससे ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
शोध में यह बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. विश्वभर में लगभग 45 लाख (4.5 मिलियन) जैविक उत्पादक हैं, जिनमें से लगभग 61% एशिया में स्थित हैं. भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा जैविक उत्पादक है और जैविक खेती के क्षेत्रफल के मामले में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर है, वैश्विक ऑर्गेनिक बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की अपार संभावनाएं रखता है
वर्ष 2025 में 1,748 ऑर्गेनिक फूड शिपमेंट दर्ज किए गए, जिसमें चीन, जर्मनी और भारत प्रमुख निर्यातकों में शामिल हैं, जबकि अमेरिका, रूस और कजाखस्तान प्रमुख आयातक देश हैं. वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 3.68 लाख मीट्रिक टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया, जिसका मूल्य 665.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा. उत्पादों की बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान अनाज और बाजरा, मोटे अनाज का है, जिनका मूल्य 161.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा.
वही राज्य स्तर पर भी जैविक प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार हो रहा है - जिसमे कर्नाटक (127), गुजरात (122), महाराष्ट्र (113), तमिलनाडु (88) और पश्चिम बंगाल (83) प्रमुख राज्य हैं. वहीं सिक्किम देश का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक प्रमाणित जैविक क्षेत्र वाला राज्य है. इस शोध की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें निर्यात प्रोत्साहन की भूमिका को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है.
विशेष रूप से सरकारी सहायता, नीतिगत पहल और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसर, निर्यात प्रदर्शन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. यह शोध विकास लक्ष्य 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन ) के अनुरूप है और विकसित भारत 2047 के को आगे बढ़ाने के लिए सहायक है. इस प्रकार, यह उपलब्धि न केवल एक शोधार्थी की व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि बीएचयू में हो रहे उच्च स्तरीय शोध, नवाचार और उसकी सामाजिक व वैश्विक प्रासंगिकता का भी प्रमाण है.
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