ETV Bharat / state

सरकारी नौकरी वाले गांव की सुनिए कहानी, कैसे भुरसीडोंगरी के युवा बन गए 'गुदड़ी के लाल'

यहां हर 2 घर पर 1 घर सरकारी कर्मचारी का है. यहां के युवा बन गए हैं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत.

Government job village
गुदड़ी के लाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 17, 2026 at 4:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिला मुख्यालय से करीब 90 किमी की दूरी पर बसा भुरसीडोंगरी गांव, अपनी खास पहचान पिछले कई सालों से गढ़ रहा है. इस गांव की पहचान अब सरकारी नौकरी हासिल करने वाले गांव के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है. गांव वाले बताते हैं कि हर 2 घर के पीछे 1 घर में कोई न कोई सरकारी नौकरी कर रहा है. कई घर तो ऐसे हैं जहां 2 से 3 लोग सरकारी सेवा में हैं. गांव की प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले बच्चे भी गांव के युवाओं की तरह बड़े होकर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं. कोई डॉक्टर तो कोई कलेक्टर बनने की चाह लेकर पढ़ रहा है.

सरकारी नौकरी वाला गांव

भुरसीडोंगरी गांव की आबादी 2352 है. किसी भी स्तर की भर्ती परीक्षा हो यहां के युवा हर साल बाजी मारते हैं. इसी का नतीजा है, कि भुरसीडोंगरी गांव के आस पास के जितने भी गांव हैं, इस गांव को सरकारी नौकरी वाले गांव के नाम से पुकारते हैं. गांव के लोग बताते हैं कि यहां की आबो-हवा या मिट्टी की खासितयत ही ऐसी है कि यहां के युवा जी जान से पढ़ाई करते हैं. और जब नौकरी का मौका आता है तो उसे हासिल करके ही दम लेते हैं. भुरसीडोंगरी गांव के युवाओं की मेहतन को देखकर दूसरे गांव के युवा भी अब उनसे प्रेरणा ले रहे हैं.

गुदड़ी के लाल (ETV Bharat)

भुरसीडोंगरी गांव के युवाओं की कहानी

गांव के लोग बताते हैं कि यहां से करीब 15 लोग पुलिस विभाग, 25 लोग सेना में, 45 शिक्षक के पद पर और उच्च शिक्षा विभाग में करीब 25 लोग कार्यरत हैं. उसी तरह से अधिकारी ग्रेड शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अपर कलेक्टर, नायाब तहसीलदार, जिला सेनानी, PWD , उच्च अधिकारी के पदों पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग कार्य कर रहे हैं. कुल मिलाकर करीब 135 से लेकर 140 लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, जो इस गांव के लिए रिकार्ड है.

गांव का बढ़ा रहे मान और सम्मान

गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस गांव के युवा डिप्टी कलेक्टर के पद भी पहुंच चुके हैं. गांव के लोग बताते हैं कि जब भी होली दिवाली का त्योहार होता है, सरकारी सेवा करने वाले लोग गांव जरूर आते हैं. जब वो गांव आते हैं तो गांव के बच्चों को भी अपने जैसा बनने की सीख देते हैं. बुजुर्ग बताते हैं कि उनकी सीख लेकर यहां पढ़ने वाले बच्चे भी खूब मेहनत करते हैं. गांव वाले बताते हैं कि साल 1965 से इस गांव के लोग सरकारी नौकरी में जाने लगे. और तब से चला आ रहा ये सिलसिला अब भी जारी है. गांव वाले कहते हैं कि भुरसीडोंगरी गांव में कुल 450 घर हैं. हर घर में पढ़ने वाला बच्चा आज सरकारी नौकरी हासिल करने की चाह रखता है, उसी लिहाज से मेहनत भी करता है.

शिक्षक और गांव वाले चाहते हैं बेहतर सुविधाएं

शासकीय प्राथमिक शाला के प्राचार्य रूखमन सिंह मंडावी कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है. हमारे विद्यालय में सभी शिक्षक बखूबी पढ़ाई करवाते हैं. मंडावी कहते हैं कि गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, एक अच्छा ग्राउंड, बाग बगीचा, पहुंच मार्ग होना चाहिए. जिससे बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच सकें और शिक्षा हासिल कर सकें. गांव के सरपंच लिलंबर नागवंशी कहते हैं, गांव में ज्यादातर लोग शासकीय सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो यहां के लोगों के लिए बड़ी बात है. सरपंच कहते हैं कि गांव के स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं की कमी है. पुस्तकालय भी अगर खुल जाए तो गांव के विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलेगा.

भुरसीडोंगरी गांव में बुनियादी सुविधाओं का थोड़ा बहुत अभाव जरूर है, लेकिन यहां पढ़ने वाले युवाओं का हौसला सातवें आसमान पर है. मेहनत की राह पर चलकर यहां के युवा लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं. साथ ही मिसाल भी पेश कर रहे हैं कि अगर हौसला हो तो कुछ भी नामुकिन नहीं है.

धमतरी में निकली भोलेबाबा की भव्य बारात में भूत पिशाच, किन्नर, कटप्पा, अघोरी

कैलेंडर ब्वॉय का अनोखा हुनर, केशनाथ ध्रुव पलक झपकते बता देता है तिथि का वार

धमतरी के स्कूल में घुसकर सनकी युवक ने की तीसरी क्लास के बच्चे की बेदम पिटाई

TAGGED:

DHAMTARI
BHURSIDONGARI VILLAGE
GOVERNMENT JOBS
CHHATTISGARH EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT JOB VILLAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.