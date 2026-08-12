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बाड़मेर के हाथला की पांचवीं पास महिला सरपंच को 15 अगस्त समारोह का खास न्योता, जानिए वजह

हाथला की सरपंच भूरी देवी ने बताया कि अपने क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए स्कूल, आवास, पानी के टांके ओर सड़क आदि बनाए. साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में बेहतरीन काम किया. गांव में विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी. जितने कार्य हो सके, करवाने के प्रयास किए. उन्होंने बताया कि हमारा गांव बॉर्डर इलाके में है. लिहाजा अपने इस सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए.

बाड़मेर: जिले के सीमांत गांव की महिला सरपंच को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला है. जिले के हाथला गांव की पांचवीं पास सरपंच भूरी देवी को बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए राष्ट्रपति भवन से विशेष न्योता मिला है. इससे भूरी देवी का परिवार एवं ग्रामीण प्रफुल्लित है.

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पांचवीं के बाद खेतीबाड़ी: भूरी देवी ने बताया कि वे सिर्फ पांचवीं तक पढ़ी हैं क्योंकि पहले ज्यादा पढ़ाई नहीं कराते थे. माता-पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे. फिर भी उन्होंने पढ़ाया ओर मेहनत कर पांचवीं तक पढ़ाई पूरी कराई. इसके बाद खेती किसानी करने लगी. शादी के बाद भी खेतीबाड़ी करती रही. उन्होंने बताया कि सुसराल में सास-ससुर ओर पति भी पढे लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर अपने चार बेटों को पढ़ाया. आज वे सभी सरकारी नौकरियों में हैं. सरपंच भूरी देवी बताती है कि दिल्ली जाने का और वह भी हवाई जहाज से, ऐसा कभी नहीं सोचा था. दिल्ली का केवल नाम सुना था. एक लेटर आया है, इसके बाद पता चला है कि राष्ट्रपति भवन ने 15 अगस्त के कार्यक्रम में बुलाया है. इसके बाद घर, परिवार के साथ जिले भर के लोगों में हर्ष है.

घर में पशुओं की देखभाल करते सरपंच भूरी देवी (ETV Bharat Barmer)

राष्ट्रपति भवन में एटहोम में जाएंगी भूरी देवी: भूरी देवी 15 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में होने वाले एटहोम कार्यक्रम में शामिल होंगी. वे स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगी. उन्हें प्रधानमंत्री संग्रहालय, इंडिया गेट एवं वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल का भ्रमण भी करवाया जाएगा. राष्ट्रपति भवन से आए आमंत्रण को लेकर भूरी देवी बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया.

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