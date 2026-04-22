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'विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस बीजेपी को करेगी एक्सपोज' , भूपेन्द्र हुड्डा की सरकार को चेतावनी

हरियाणा विधानसभा विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है.

HARYANA ASSEMBLY SPECIAL SESSION
नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 22, 2026 at 4:21 PM IST

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Updated : April 22, 2026 at 5:19 PM IST

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रोहतक: रोहतक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 27 अप्रैल को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि, "हम विधानसभा सत्र में सरकार को एक्सपोज करेंगे और हर मुद्दे पर खुलकर जवाब देंगे." उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विपक्ष सरकार की नीतियों पर आक्रामक रुख अपनाएगा.

निंदा प्रस्ताव की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया: विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस के खिलाफ संभावित निंदा प्रस्ताव की चर्चाओं पर हुड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम हर मंच पर जवाब देने के लिए तैयार हैं. ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है."

महिला आरक्षण पर सरकार की नीयत पर सवाल: वहीं, महिला आरक्षण के मुद्दे पर हुड्डा ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि, "जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, तो अधिसूचना जारी करने में तीन साल क्यों लगाए गए? सरकार की नीयत साफ नहीं है और यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है."

हरियाणा विधानसभा विशेष सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष (Etv Bharat)

परिसीमन को बताया राजनीतिक रणनीति: हुड्डा ने कहा कि सरकार ने परिसीमन के नाम पर मुद्दे को उलझाने का काम किया. हुड्डा ने कहा कि, "परिसीमन की आड़ में महिला आरक्षण को लागू करने में देरी की गई, जिससे साफ है कि सरकार गंभीर नहीं है. यह कदम जनता को भ्रमित करने के लिए उठाया गया."

किसानों की समस्याओं को लेकर चिंता: हुड्डा ने किसानों की समस्याओं को लेकर कहा कि, "प्रदेश की मंडियों में गेहूं का उठान नहीं हो रहा, जिससे किसानों को भुगतान में देरी हो रही है. सरकार के 48 घंटे में भुगतान के दावे गलत हैं. 8 से 10 दिन बीतने के बाद भी किसानों को भुगतान नहीं मिल रहा, जो सरकार की विफलता को दिखाता है. मंडियों में लागू नई व्यवस्था और पोर्टल सिस्टम से किसानों को राहत नहीं बल्कि परेशानी हो रही है."

गेहूं खरीद के आंकड़ों पर सरकार को घेरा: भूपेन्द्र हुड्डा ने पूर्व कांग्रेस सरकार के समय की तुलना करते हुए कहा कि, "2013 में 87 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जबकि इस साल लक्ष्य ही 72 लाख टन रखा गया है. ये सरकार की कमजोर नीति का उदाहरण है."

स्थानीय चुनावों को लेकर किया बड़ा ऐलान: वहीं, नगर निगम और नगर परिषद चुनावों को लेकर हुड्डा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि, "हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे."

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Last Updated : April 22, 2026 at 5:19 PM IST

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