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रोहतक दौरे पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा- 'पूरे प्रदेश में बिजली-पानी की किल्लत से हाहाकार'

रोहतक: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक दौरे के दौरान कहा है कि "पूरे हरियाणा में आज बिजली और पानी की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. न किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल पा रहा है और न ही लोगों को पीने के लिए. इस भयंकर स्थिति के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है."

नहर पक्की होने की कारण वाटर रिचार्ज है बंदः हुड्डा रिठाल गांव में धरनारत कई गांवों के किसानों से मिलने पहुंचे थे. इस मौके पर उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को गांव वालों की मांगे मानने के लिए निर्देश दिए. साथ ही मुख्यमंत्री को डीओ लेटर भी लिखा. नहरी पानी की उचित सप्लाई के साथ गांव वालों ने शिकायत करी है कि 2022 में जेएलएन नहर की तलहटी पक्की होने की वजह से वाटर रिचार्ज बिल्कुल बंद हो गया है. इसके चलते आसपास के ट्यूबवेल और नलकों का पानी पूरी तरह खारा हो चुका है. ऊपर से सितम यह कि अब सरकार बीएसईबी नहर की तली को भी पक्का कर रही है. इसके चलते इलाके में पीने के पानी की समस्या और बुरी तरह गहरा जाएगी. इलाके में पीने के साथ सिंचाई के लिए भी पानी मिल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा.