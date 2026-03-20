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करनाल में गरजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा , बोले- "लोकतंत्र का घोंटा गया गला", राज्यसभा चुनाव में वोट रद्द होने पर उठाए सवाल

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव पर बीजेपी पर आरोप लगाए. साथ ही क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी.

Bhupinder Singh Hooda Slams BJP
भूपेंद्र सिंह हुड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 20, 2026 at 10:16 AM IST

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Updated : March 20, 2026 at 10:52 AM IST

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करनाल: करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया. उन्होंने कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, " यह किसी बड़े बीजेपी नेता की चाल हो सकती है." कुलदीप वत्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कई बड़े नेता कांग्रेस को बेच रहे हैं. पार्टी में बहुत जयचंद बैठे हैं जिन पर राहुल गांधी कार्रवाई करें.

क्रॉस वोटिंग पर कड़ा रुख : क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा कि, "किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. चार नाम सामने आ चुके हैं और पांचवें विधायक का नाम भी एक-दो दिन में सामने आ जाएगा."

करनाल में गरजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा (ETV Bharat)

राज्यपाल से मुलाकात, लोकतंत्र पर उठाए सवाल : उन्होंने बताया कि राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है. हुड्डा ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव के दौरान लोकतंत्र की गरिमा, विधानसभा की मर्यादा और विधायकों के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, और सत्ता पक्ष ने हर तरह के हथकंडे अपनाए.

शैली चौधरी विवाद पर प्रतिक्रिया : कांग्रेस विधायक शैली चौधरी के बयान और वीडियो जारी करने के मामले में उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा जारी नोटिस का जवाब देना उनका कर्तव्य है.

लोकतंत्र पर प्रहार का आरोप : भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, "प्रजातंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया गया है. जिस गरिमा की उम्मीद होती है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया."

वोट रद्द करने पर सवाल : हुड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि, "चार वोटों को जबरदस्ती रद्द किया गया, जो बेहद गंभीर मामला है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा सवाल खड़ा करता है."

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Last Updated : March 20, 2026 at 10:52 AM IST

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