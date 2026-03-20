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करनाल में गरजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा , बोले- "लोकतंत्र का घोंटा गया गला", राज्यसभा चुनाव में वोट रद्द होने पर उठाए सवाल

करनाल: करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया. उन्होंने कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, " यह किसी बड़े बीजेपी नेता की चाल हो सकती है." कुलदीप वत्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कई बड़े नेता कांग्रेस को बेच रहे हैं. पार्टी में बहुत जयचंद बैठे हैं जिन पर राहुल गांधी कार्रवाई करें.

क्रॉस वोटिंग पर कड़ा रुख : क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा कि, "किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. चार नाम सामने आ चुके हैं और पांचवें विधायक का नाम भी एक-दो दिन में सामने आ जाएगा."

करनाल में गरजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा (ETV Bharat)

राज्यपाल से मुलाकात, लोकतंत्र पर उठाए सवाल : उन्होंने बताया कि राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है. हुड्डा ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव के दौरान लोकतंत्र की गरिमा, विधानसभा की मर्यादा और विधायकों के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, और सत्ता पक्ष ने हर तरह के हथकंडे अपनाए.