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हुड्डा ने किया अंबाला की मंडियों का दौरा, सरकार पर जमकर बरसे, बोले- "किसानों से अपराधियों जैसा व्यवहार, खरीद नहीं, सरकार कर रही घोटाले"

हुड्डा ने किया अंबाला की मंडियों का दौरा ( ETV Bharat )

अंबाला : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को अंबाला की अनाज मंडियों का दौरा कर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया. इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. हुड्डा पहले नारायणगढ़ मंडी पहुंचे, फिर बराड़ा और अंत में अंबाला कैंट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. "खरीद नहीं, घोटाले कर रही है सरकार": मीडिया से बातचीत के दौरान हुड्डा ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, "सरकार फसल खरीद के नाम पर सिर्फ घोटाले कर रही है. गेहूं और सरसों की खरीद के नाम पर एक और बड़ा घोटाला किया जा रहा है. सरकार किसानों की फसल खरीदने से बचने के लिए नई-नई शर्तें लागू कर रही है." "किसानों को शर्तों के जाल में फंसाया जा रहा": हुड्डा ने किसानों के सामने आने वाली प्रक्रियाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि, "कभी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, फिर गेट पास, बायोमेट्रिक, ट्रैक्टर नंबर, वेरिफिकेशन और गारंटर जैसी शर्तें थोपी जा रही हैं. किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है. सरकार जानबूझकर किसानों को उलझा रही है ताकि फसल खरीद से बचा जा सके." विपक्ष पर जमकर बरसे हुड्डा (ETV Bharat) बायोमेट्रिक नियम पर विरोध: बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि, "हम इस बायोमेट्रिक के नियम को हटवाकर रहेंगे. ये किसानों के लिए अनावश्यक और परेशान करने वाला कदम है."