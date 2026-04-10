हुड्डा ने किया अंबाला की मंडियों का दौरा, सरकार पर जमकर बरसे, बोले- "किसानों से अपराधियों जैसा व्यवहार, खरीद नहीं, सरकार कर रही घोटाले"
हुड्डा ने अंबाला मंडियों का दौरा कर बीजेपी पर किसानों को परेशान करने और फसल खरीद में घोटालों के आरोप लगाए.
Published : April 10, 2026 at 10:19 AM IST|
Updated : April 10, 2026 at 11:36 AM IST
अंबाला : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को अंबाला की अनाज मंडियों का दौरा कर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया. इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. हुड्डा पहले नारायणगढ़ मंडी पहुंचे, फिर बराड़ा और अंत में अंबाला कैंट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए.
"खरीद नहीं, घोटाले कर रही है सरकार": मीडिया से बातचीत के दौरान हुड्डा ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, "सरकार फसल खरीद के नाम पर सिर्फ घोटाले कर रही है. गेहूं और सरसों की खरीद के नाम पर एक और बड़ा घोटाला किया जा रहा है. सरकार किसानों की फसल खरीदने से बचने के लिए नई-नई शर्तें लागू कर रही है."
"किसानों को शर्तों के जाल में फंसाया जा रहा": हुड्डा ने किसानों के सामने आने वाली प्रक्रियाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि, "कभी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, फिर गेट पास, बायोमेट्रिक, ट्रैक्टर नंबर, वेरिफिकेशन और गारंटर जैसी शर्तें थोपी जा रही हैं. किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है. सरकार जानबूझकर किसानों को उलझा रही है ताकि फसल खरीद से बचा जा सके."
बायोमेट्रिक नियम पर विरोध: बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि, "हम इस बायोमेट्रिक के नियम को हटवाकर रहेंगे. ये किसानों के लिए अनावश्यक और परेशान करने वाला कदम है."
बारिश पर मंत्री के बयान पर कटाक्ष: बेमौसम बारिश को लेकर सरकार के अलग-अलग बयानों पर भी हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि, "जब फसल पक जाती है तो बारिश नुकसान करती है, लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा. अगर ऐसा है तो जहां ओले पड़े हैं वहां और ज्यादा पैदावार होनी चाहिए."
गैस, महंगाई और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल: ईरान-इजराइल-अमेरिका के युद्धविराम के बाद कीमतों में कमी को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा. हुड्डा ने कहा कि, "सरकार की जिम्मेदारी है लोगों में विश्वास बनाए रखना. एक तरफ कहते हैं गैस की कमी नहीं है, दूसरी तरफ लोग लाइन में लगे हैं. चुनाव के बाद गैस और तेल के दाम बढ़ जाएंगे."
“डॉलर पर अब क्यों चुप है सरकार": आर्थिक मुद्दों पर हमला बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि, "पहले कहते थे डॉलर मजबूत होता है तो देश की साख गिरती है, अब देख लो डॉलर कहां पहुंच गया है." पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि, "बीजेपी दावा करती रहे, कांग्रेस की स्थिति मजबूत है."
परिवार पहचान पत्र और लोकतंत्र पर सवाल: परिवार पहचान पत्र योजना पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि, "ये परिवार पहचान पत्र नहीं, परमानेंट परेशानी पत्र है. अंबाला और मुलाना में हारे हुए उम्मीदवार उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, इससे साफ है कि इन्हें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है." वहीं, अंबाला से सांसद वरुण चौधरी ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए उसे भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार बताया. वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि, "एक मंत्री इसे आपदा बता रहा है और दूसरा फायदा..आखिर सच कौन बोल रहा है?"
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