राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर हरियाणा के हर जिले में कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन, हुड्डा ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे पर हरियाणा के हर जिले में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी. भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.
Published : November 5, 2025 at 10:13 PM IST
चंडीगढ़ : पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में वोट चोरी के खुलासे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.
सबूतों के साथ वोट चोरी का भंडाफोड़ : हुड्डा ने कहा कि "आयोग को हमारे नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सबूतों के साथ वोट चोरी का भंडाफोड़ किया है. उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इससे आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगना लाजमी है. ये सिर्फ हरियाणा का नहीं, बल्कि पूरे देश और हमारे लोकतंत्र का सवाल है. चुनाव आयोग को अपना काम निष्पक्षता से करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहा. हमने बार-बार कहा है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए. ईवीएम की गिनती में कांग्रेस पिछड़ गई."
"रातों-रात कैसे बढ़ा वोट"? : हुड्डा ने कहा कि "हरियाणा के लोगों की आवाज दबाई गई और वोट चोरी के जरिये हरियाणा में सरकार की चोरी की गई. चुनाव आयोग ने पोलिंग वाले दिन 61.19 प्रतिशत पोलिंग बताई. फिर 6 तारीख को कहा कि 65.65 प्रतिशत वोटिंग हुई है. 7 अक्टूबर को बताया कि 67.9 प्रतिशत वोट पड़े हैं. रातों-रात वोट कैसे बढ़ गया. हर विधानसभा में औसत 15175 वोट बढ़ाकर दिखाया गया है."
25 लाख वोटों की हेराफेरी : प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "राहुल गांधी के खुलासे से ये साबित हो गया है कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई, यानी हर 8 में से 1 वोट फर्जी वोट था. जनादेश चुरा लिया गया है. ये लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि लोकतंत्र की और देश के संविधान की है. पोस्टल बैलट में कांग्रेस आगे थी, लेकिन मशीन खुलते ही भाजपा आगे हो गयी. हार और जीत में सिर्फ 22,779 वोटों का अंतर था. जबकि लोकसभा चुनाव के बाद साढ़े तीन लाख वोट हटा दिये गये थे. भाजपा ने जनादेश का अपमान किया है. कांग्रेस पार्टी इस चोरी के खिलाफ हर जिले में जोरदार प्रदर्शन करेगी."
हरियाणा में सरकार की चोरी : आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा में वोटों की धांधली करते हुए सरकार की चोरी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चोरी की गई है.
