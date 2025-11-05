ETV Bharat / state

राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर हरियाणा के हर जिले में कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन, हुड्डा ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे पर हरियाणा के हर जिले में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी. भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.

Bhupinder Singh Hooda on Rahul Gandhi Press Conference Haryana Assembly Election 2024 Vote Chori Allegations Congress
"वोट चोरी के जरिए हरियाणा में की गई सरकार की चोरी" (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 10:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में वोट चोरी के खुलासे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.

सबूतों के साथ वोट चोरी का भंडाफोड़ : हुड्डा ने कहा कि "आयोग को हमारे नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सबूतों के साथ वोट चोरी का भंडाफोड़ किया है. उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इससे आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगना लाजमी है. ये सिर्फ हरियाणा का नहीं, बल्कि पूरे देश और हमारे लोकतंत्र का सवाल है. चुनाव आयोग को अपना काम निष्पक्षता से करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहा. हमने बार-बार कहा है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए. ईवीएम की गिनती में कांग्रेस पिछड़ गई."

"रातों-रात कैसे बढ़ा वोट"? : हुड्डा ने कहा कि "हरियाणा के लोगों की आवाज दबाई गई और वोट चोरी के जरिये हरियाणा में सरकार की चोरी की गई. चुनाव आयोग ने पोलिंग वाले दिन 61.19 प्रतिशत पोलिंग बताई. फिर 6 तारीख को कहा कि 65.65 प्रतिशत वोटिंग हुई है. 7 अक्टूबर को बताया कि 67.9 प्रतिशत वोट पड़े हैं. रातों-रात वोट कैसे बढ़ गया. हर विधानसभा में औसत 15175 वोट बढ़ाकर दिखाया गया है."

25 लाख वोटों की हेराफेरी : प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "राहुल गांधी के खुलासे से ये साबित हो गया है कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई, यानी हर 8 में से 1 वोट फर्जी वोट था. जनादेश चुरा लिया गया है. ये लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि लोकतंत्र की और देश के संविधान की है. पोस्टल बैलट में कांग्रेस आगे थी, लेकिन मशीन खुलते ही भाजपा आगे हो गयी. हार और जीत में सिर्फ 22,779 वोटों का अंतर था. जबकि लोकसभा चुनाव के बाद साढ़े तीन लाख वोट हटा दिये गये थे. भाजपा ने जनादेश का अपमान किया है. कांग्रेस पार्टी इस चोरी के खिलाफ हर जिले में जोरदार प्रदर्शन करेगी."

हरियाणा में सरकार की चोरी : आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा में वोटों की धांधली करते हुए सरकार की चोरी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चोरी की गई है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - "राहुल गांधी के पास फुके हुए बम हैं, IAEA को बताएं, 10 बार वोट डले तो पोलिंग एजेंट कहां था ?", अनिल विज का पलटवार

ये भी पढ़ें - हरियाणा में वोटों की चोरी पर बोले CM नायब सिंह सैनी, "झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे राहुल गांधी"

ये भी पढ़ें - कौन है हरियाणा का वो नेता जिसके घर 66 फर्जी वोट होने का दावा, उमेश गुदराना ने राहुल गांधी को बताया 100 परसेंट झूठा

TAGGED:

BHUPINDER HOODA
HARYANA VOTE CHORI
RAHUL GANDHI
भूपेंद्र हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.