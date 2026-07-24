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'पेपर लीक पर जवाबदेही तय हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए'- भूपेंद्र हुड्डा

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा. कहा कि 'जवाबदेही तय हो'.

Bhupinder Singh Hooda
Bhupinder Singh Hooda (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 24, 2026 at 7:22 PM IST

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करनाल: हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को करनाल पहुंचे. उन्होंने लाल फार्म हाउस पहुंचकर दिवंगत कैप्टन इकबाल सिंह कदियान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं. इस दौरान उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार को इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने का संदेश दिया.

छात्रों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सीधा हमला: परिवार से मुलाकात के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "यह किसी एक राजनीतिक दल या केवल राहुल गांधी की मांग नहीं है, बल्कि देशभर के छात्रों और छात्राओं की आवाज है. जब शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए."

पेपर लीक के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा. (ETV Bharat)

पेपर लीक पर बोले- जवाबदेही तय होनी चाहिए: पेपर लीक से जुड़े विधेयक और सरकार के कदमों पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि "कानून बनाना अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है. यदि लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री से अलग नहीं की जा सकती. इसलिए जवाबदेही तय करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए."

छात्र हितों को सर्वोपरि बताया: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "देश का भविष्य छात्रों के हाथ में है और उनकी मेहनत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता. युवाओं का विश्वास शिक्षा व्यवस्था पर बना रहना चाहिए और इसके लिए सरकार को केवल बयानबाजी नहीं बल्कि जवाबदेही भी तय करनी होगी."

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