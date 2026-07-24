ETV Bharat / state

'पेपर लीक पर जवाबदेही तय हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए'- भूपेंद्र हुड्डा

Bhupinder Singh Hooda ( ETV Bharat )