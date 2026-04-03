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'किसानों को कैदी बनाने की तैयारी कर रही सरकार, नई शर्तें लगाना एक और घोटाले के संकेत'- भूपेंद्र हुड्डा

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा. किसानों के मुद्दे पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा "सरकार ने गेहूं की खरीद तो शुरू कर दी, लेकिन मंडियों में किसी तरह की तैयारी नहीं की गई. इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है, जो अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हुड्डा ने कहा कि व्यवस्था की कमी के कारण किसानों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है."

शर्तों से किसान परेशान, सस्ते में बेच रहे फसल: भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "सरकार किसानों को कैदी बनाने की कोशिश कर रही है. गेहूं खरीद के लिए कई नई शर्तें लगा दी हैं, जैसे वाहन पर नंबर प्लेट लगाना, गारंटर की व्यवस्था और बायोमैट्रिक से गेट पास. इन जटिल नियमों से बचने के लिए किसान मंडियों के बाहर ही अपनी फसल कम दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं." उन्होंने कहा कि "इस बार पहले ही फसल कम हुई है और ऊपर से ऐसी नीतियां किसानों की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं."

'किसानों को कैदी बनाने की तैयारी कर रही सरकार, नई शर्तें लगाना एक और घोटाले के संकेत'- भूपेंद्र हुड्डा (Etv Bharat)

'एक और घोटाले की तैयारी': नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसानों के ऊपर जबरदस्ती के नियम लगाना, ये बड़े घोटाले की ओर इशारा है. उनका आरोप है कि किसानों को जानबूझकर मंडियों से बाहर फसल बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी राज्यों में ऐसी कोई शर्तें लागू नहीं हैं, फिर हरियाणा में ही किसानों पर ये बोझ क्यों डाला जा रहा है. एक सवाल के जवाब में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो और अन्य कांग्रेस नेता हरियाणा की मंडियों का दौरा करेंगे और किसानों से सीधे बात करेंगे.