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'किसानों को कैदी बनाने की तैयारी कर रही सरकार, नई शर्तें लगाना एक और घोटाले के संकेत'- भूपेंद्र हुड्डा

चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा. कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए.

Bhupinder Hooda PC Chandigarh
Bhupinder Hooda PC Chandigarh (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 3, 2026 at 6:25 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा. किसानों के मुद्दे पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा "सरकार ने गेहूं की खरीद तो शुरू कर दी, लेकिन मंडियों में किसी तरह की तैयारी नहीं की गई. इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है, जो अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हुड्डा ने कहा कि व्यवस्था की कमी के कारण किसानों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है."

शर्तों से किसान परेशान, सस्ते में बेच रहे फसल: भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "सरकार किसानों को कैदी बनाने की कोशिश कर रही है. गेहूं खरीद के लिए कई नई शर्तें लगा दी हैं, जैसे वाहन पर नंबर प्लेट लगाना, गारंटर की व्यवस्था और बायोमैट्रिक से गेट पास. इन जटिल नियमों से बचने के लिए किसान मंडियों के बाहर ही अपनी फसल कम दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं." उन्होंने कहा कि "इस बार पहले ही फसल कम हुई है और ऊपर से ऐसी नीतियां किसानों की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं."

'किसानों को कैदी बनाने की तैयारी कर रही सरकार, नई शर्तें लगाना एक और घोटाले के संकेत'- भूपेंद्र हुड्डा (Etv Bharat)

'एक और घोटाले की तैयारी': नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसानों के ऊपर जबरदस्ती के नियम लगाना, ये बड़े घोटाले की ओर इशारा है. उनका आरोप है कि किसानों को जानबूझकर मंडियों से बाहर फसल बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी राज्यों में ऐसी कोई शर्तें लागू नहीं हैं, फिर हरियाणा में ही किसानों पर ये बोझ क्यों डाला जा रहा है. एक सवाल के जवाब में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो और अन्य कांग्रेस नेता हरियाणा की मंडियों का दौरा करेंगे और किसानों से सीधे बात करेंगे.

कानून व्यवस्था और संसाधनों पर भी उठाए सवाल: हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ चुकी है और रिपोर्ट्स में हरियाणा को असुरक्षित बताया गया है. उन्होंने गैस, पेट्रोल और आने वाले समय में खाद की संभावित कमी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सरकार इन बुनियादी जरूरतों को संभालने में भी विफल नजर आ रही है.

क्रॉस वोटिंग और अन्य मुद्दों पर भी दी प्रतिक्रिया: क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि जिन विधायकों ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ फैसला पार्टी की अनुशासन समिति करेगी. शैली चौधरी के बयान पर उन्होंने कहा कि उनकी वोट पहले से वैलिड थी और इसे लेकर उन्होंने कोई बहस नहीं की. इसके अलावा उन्होंने नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ने की बात कही और पंजाब के मुख्यमंत्री के पानी वाले बयान पर दो टूक कहा कि हरियाणा अपने हक की एक भी बूंद नहीं छोड़ेगा.

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