ETV Bharat / state

'हरियाणा कांग्रेस विधायक कहीं नहीं जा रहे, राज्यसभा चुनाव को लेकर कल होगी बैठक', LPG संकट पर हुड्डा ने सरकार को घेरा

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "कल विधायकों को लंच पर बुलाया गया है. इस मौके पर बैठक भी होगी. बैठक में राज्यसभा चुनाव और विधानसभा सत्र के बारे में चर्चा होगी. ये सामान्य बात है. इस तरह के लंच और बैठकें होती रहती हैं. विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं. ये चर्चाएं कौन चलाता है. उसके बारे में बताओ."

चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक: हरियाणा के अलग-अलग जिलों में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हो रही है. इसके सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा "बैठकें चंडीगढ़ में भी होती हैं. दिल्ली में भी होती हैं और अलग-अलग जिलों में भी होती हैं. जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था. तब भी अलग-अलग जिलों में बैठकें होती थी और अब भी होंगी. जैसी जरूरत होगी. उसी तरह से बैठकें की जाएगी. इसमें कोई नई बात नहीं है. जैसे जरूरत होती है. उसी के हिसाब से बैठक होती हैं."

LPG संकट पर हुड्डा ने सरकार को घेरा (Etv Bharat)

एलपीजी गैस संकट पर दी प्रतिक्रिया: एलपीजी गैस संकट पर भी भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि "एलपीजी गैस और तेल पर सरकार को अपना स्टैंड बताना चाहिए. उन्हें सही स्थिति बतानी चाहिए. कोई कहता है कि कमी नहीं है. कोई कहता है कि 20 दिन की गैस है. 25 दिन की गैस है. जिन लोगों के घरों में शादियां हैं. उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है. गैस एंजेसियों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं. सरकार को लोगों को विश्वास में लेना चाहिए."