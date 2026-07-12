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हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर क्रेडिट लेने की सियासत, भूपेंद्र हुड्डा बोले - "हमने बनवाई ट्रेन के लिए रेलवे लाइन"

हरियाणा में जल्द दौड़ने वाली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर हरियाणा की सियासत में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है.

Bhupinder Singh Hooda on Hydrogen Train PM Narendra Modi Jind Visit
हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर क्रेडिट लेने की सियासत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 12, 2026 at 9:11 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 9:29 PM IST

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रोहतक : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद में हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर सियासत में क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जिस रेलवे लाइन पर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, उसे कांग्रेस सरकार ने बनवाया था.

"रेलवे लाइन कांग्रेस सरकार ने बनवाई": हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के जींद दौरे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाना अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी को ये भी बताना चाहिए कि जिस रेलवे लाइन पर ये ट्रेन चलेगी, वो किसने बनवाई. सोनीपत से जींद वाया गोहाना, रेलवे लाइन की स्थापना कांग्रेस सरकार ने की थी.

हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर क्रेडिट लेने की सियासत (ETV Bharat)

हरियाणा का पानी दिलवाएं पीएम मोदी : वहीं उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री हरियाणा आ रहे हैं तो कांग्रेस की मांग है कि वे हरियाणा के पानी पर फैसला करवाकर जाएं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एसवाईएल को लेकर फैसला बरसों पहले फैसला आ चुका है. लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने उसे लागू नहीं करवाया और हरियाणा को पानी नहीं दिलवाया है. उन्होंने हांसी जिले के चैनत गांव में पानी को लेकर चल रहे आंदोलन का मुद्दा एक बार फिर उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गांववालों के साथ धोखा किया है क्योंकि बाकायदा प्रशासन की मौजूदगी में गांव के लिए सरकार के आदमी ने टी लगाई थी, लेकिन उसको भी बाद में उखाड़ दिया गया और टी को अवैध बताया गया. लेकिन आज तक सरकार इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई है कि अगर टी अवैध थी और उसे लगाने का फैसला सरकार का नहीं था, तो टी लगवाते हुए प्रशासन मौके पर क्यों मौजूद था, वो उस समय मूकदर्शक क्यों बना रहा.

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Last Updated : July 12, 2026 at 9:29 PM IST

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