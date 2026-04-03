ETV Bharat / state

एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र हुड्डा को क्लीन चिट, नेता प्रतिपक्ष बोले- 'मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे न्यापालिका पर विश्वास'

Bhupinder Singh Hooda ( File Photo )