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एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र हुड्डा को क्लीन चिट, नेता प्रतिपक्ष बोले- 'मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे न्यापालिका पर विश्वास'

एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र हुड्डा को क्लीन चिट मिली है. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

Bhupinder Singh Hooda
Bhupinder Singh Hooda (File Photo)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 3, 2026 at 4:02 PM IST

3 Min Read
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पंचकूला: हरियाणा के चर्चित एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोती लाल वोहरा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में पंचकूला विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट ने दोनों नेताओं को आरोपों से मुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया है. वकील एसपीएस परमार ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से हुड्डा और मोती लाल वोहरा के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही पूरी तरह खत्म हो गई है.

भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया: एजेएल प्लॉट आवंटन मामले पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "मैंने तो पहले ही कहा कि मुझे न्यायपालिक पर पूरा विश्वास "

जमीन आवंटन व अनियमिताओं के आरोप: दरअसल, एजेएल से जुड़े इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोहरा पर जमीन आवंटन और अन्य प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के आरोप थे. इन आरोपों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से जांच जारी थी. बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार ने कहा कि अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने पर पाया कि आरोपों का आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. नतीजतन, कोर्ट ने दोनों नेताओं को केस से डिस्चार्ज कर दिया.

हाई कोर्ट से 25 फरवरी को राहत मिली: वकील एसपीएस परमार ने बताया कि "मामले में इससे पहले 25 फरवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी. इसके बाद पंचकूला की ईडी अदालत में डिस्चार्ज की अर्जी दायर की गई, जिस पर शुक्रवार को अंतिम फैसला आया है. उन्होंने कहा कि ईडी कोर्ट का आदेश आने पर अब ये मामला पूरी तरह खत्म हो गया है.

सरकारी भूखंड के सस्ते आवंटन के आरोप: ये मामला पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित करीब 3360 वर्ग मीटर के सरकारी भूखंड के आवंटन से जुड़ा था. जांच एजेंसी का आरोप था कि ये प्लॉट कथित तौर पर बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ. सीबीआई ने मामले में हुड्डा के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी आरोपी बनाया था, लेकिन हुड्डा और एजेएल की ओर से आरोप तय किए जाने के आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी.

हाई कोर्ट ने पर्याप्त ठोस साक्ष्य नहीं पाए: हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपों को समर्थन देने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं होना पाया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना मजबूत आधार के आपराधिक मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के विपरीत है. नतीजतन इसी आधार पर आरोप तय करने के आदेशों को रद्द कर दिया गया. वहीं, इस फैसले के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने भी सभी आरोपियों को राहत देते हुए आरोपों को समाप्त कर दिया.

'प्लॉट के सस्ते आवंटन के साक्ष्य नहीं': मामले की जांच में करीब 64.93 करोड़ रुपये के कीमती प्लॉट को लगभग 69 लाख रुपये में आवंटित किए जाने का दावा किया गया था. जबकि कोर्ट ने जांच एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों को आरोपों का समर्थन ना करने वाले व नाकाफी पाया. इसी आधार पर आरोपों को कमजोर पाते हुए आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है.

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