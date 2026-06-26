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पंचकूला में अनशनकारी HPSC अभ्यर्थियों से मिले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बोले- "युवाओं की आवाज दबाना ठीक नहीं"

पंचकूला: हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के बाहर चल रहे अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और आंदोलन को अपना समर्थन दिया. इस दौरान उन्होंने संघर्ष कर रहे युवाओं का हौसला बढ़ाया तथा सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की.

9वें दिन भी आंदोलन जारी: एचपीएससी अभ्यर्थी संघर्ष समिति के बैनर तले 30 से अधिक अभ्यर्थियों का धरना शुक्रवार को लगातार नौवें दिन भी जारी रहा. वहीं, आमरण अनशन पर बैठी पल्लवी, सुमन, सुरेंद्र और रमनदीप की तबीयत लगातार बिगड़ने की जानकारी सामने आई. इसके बावजूद अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के पूरा होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है.

पंचकूला में अनशनकारी HPSC अभ्यर्थियों से मिले भूपेंद्र सिंह हुड्डा (ETV Bharat)

35 प्रतिशत की शर्त हटाने की मांग: अभ्यर्थी परीक्षा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक अनिवार्य करने की शर्त समाप्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उनका कहना है कि मौजूदा नियम कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रहा है. अभ्यर्थियों ने स्पष्ट कहा, "जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आमरण अनशन और धरना जारी रहेगा."