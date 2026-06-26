पंचकूला में अनशनकारी HPSC अभ्यर्थियों से मिले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बोले- "युवाओं की आवाज दबाना ठीक नहीं"
पंचकूला में HPSC अभ्यर्थियों के अनशन को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन मिला है. हुड्डा ने सरकार से मांगों पर समाधान की अपील की.
Published : June 26, 2026 at 5:15 PM IST
पंचकूला: हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के बाहर चल रहे अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और आंदोलन को अपना समर्थन दिया. इस दौरान उन्होंने संघर्ष कर रहे युवाओं का हौसला बढ़ाया तथा सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की.
9वें दिन भी आंदोलन जारी: एचपीएससी अभ्यर्थी संघर्ष समिति के बैनर तले 30 से अधिक अभ्यर्थियों का धरना शुक्रवार को लगातार नौवें दिन भी जारी रहा. वहीं, आमरण अनशन पर बैठी पल्लवी, सुमन, सुरेंद्र और रमनदीप की तबीयत लगातार बिगड़ने की जानकारी सामने आई. इसके बावजूद अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के पूरा होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है.
35 प्रतिशत की शर्त हटाने की मांग: अभ्यर्थी परीक्षा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक अनिवार्य करने की शर्त समाप्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उनका कहना है कि मौजूदा नियम कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रहा है. अभ्यर्थियों ने स्पष्ट कहा, "जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आमरण अनशन और धरना जारी रहेगा."
पूर्व सीएम हुड्डा ने दिया समर्थन: धरना स्थल पर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि, "युवाओं की आवाज दबाना ठीक नहीं.युवाओं की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए. सरकार को युवाओं की मांगें सुनने चाहिए और 35% क्राइटेरिया को खत्म करना चाहिए. सरकार को बातचीत के माध्यम से इस मामले का जल्द समाधान निकालना चाहिए."
जानें क्या है अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें:
- एचपीएससी भर्ती में लागू 35% न्यूनतम अंक (क्राइटेरिया) की शर्त खत्म कर पात्र अभ्यर्थियों को रिक्तियों के मुकाबले 2 गुना संख्या में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए.
- कास्ट सर्टिफिकेट संबंधी कारणों से PGT भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए पात्र OBC अभ्यर्थियों को तत्काल जॉइनिंग दी जाए.
- सामान्य वर्ग की सीटों में 90% सीटें हरियाणा के मूल निवासियों के लिए आरक्षित की जाएं.
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