'हरियाणा में विधायकों के संरक्षण में काटी जा रही अवैध कॉलोनियां'- भूपेंद्र सिंह हुड्डा

करनाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "अवैध कॉलोनियां विधायकों के संरक्षण में हो रहा है."

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 8:41 PM IST

करनाल : हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाते समय करनाल में रुके. वे कर्ण लेक पर कुछ देर के लिए रुके, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए. उन्होंने अवैध कॉलोनियों को विधायकों का संरक्षण बताया और धान घोटाले में बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई न होने को लेकर सरकार को घेरा.

कर्ण लेक पर कार्यकर्ताओं से की मुलाकातः करनाल पहुंचने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्ण लेक पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की. उन्होंने प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, किसानों के मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की. हुड्डा ने कहा कि "सरकार की नीतियों से आम आदमी परेशान है और जमीनी स्तर पर समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं."

हरियाणा सरकार पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया हमला (Etv Bharat)

'एसवाईएल पर मीटिंग भ्रम फैलाने वाली': हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच एसवाईएल को लेकर हुई मीटिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "इस मीटिंग का कोई मतलब समझ में नहीं आता. सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है, लेकिन सरकार उसे लागू नहीं कर पा रही. अब मीटिंग में क्या फैसला होगा, यह समझ से बाहर है। सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है.

अवैध कॉलोनियों पर विधायकों का संरक्षण: अवैध कालोनियों के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि "प्रदेश में अवैध कॉलोनियां विधायकों के संरक्षण में काटी जा रही हैं." उन्होंने अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत का जिक्र करते हुए कहा कि "सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है. पहले हुड्डा के समय गरीब लोगों को भी प्लॉट मिल जाया करते थे, लेकिन अब एसएसवीपी बनने के बाद प्लॉट आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार ने 11 साल में एक भी सेक्टर विकसित नहीं किया."

धान घोटाले में बड़े अफसरों पर चुप्पी: धान घोटाले को लेकर हुड्डा ने कहा कि "घोटाला हुआ, लेकिन आज तक कोई बड़ा अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुआ. कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित रखी गई." उन्होंने आरोप लगाया कि "यह घोटाला भी संरक्षण में हुआ है. किसानों को गेट पास और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में उलझाकर रखा गया है." वहीं यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि "उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है."

