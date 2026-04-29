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करनाल पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किसानों और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर भाजपा सरकार पर किया तीखा हमला

महिला आरक्षण पर कांग्रेस का पुराना रुख दोहराया: पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि "कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की समर्थक रही है. केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही भावना के साथ जमीन पर लागू करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण मिल सके."

करनाल: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे, जहां सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान हुड्डा ने प्रदेश सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरते हुए किसानों की बदहाली, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए. साथ ही हिसार में हुई दुष्यंत चौटाला की महापंचायत को भाजपा की 'बी टीम' करार देकर सियासी माहौल को और गर्म कर दिया.

किसानों की हालत पर सरकार को घेरा: पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि "प्रदेश में धान घोटाले जैसे गंभीर मामले सामने आए, लेकिन सरकार ठोस कार्रवाई करने में विफल रही." हुड्डा ने कहा कि "अब तक केवल 40 प्रतिशत गेहूं की खरीद हो सकी है और किसानों को मात्र 36 प्रतिशत भुगतान मिला है, जिससे किसान आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं."

बायोमेट्रिक व्यवस्था पर उठाए सवाल: सरकार की ओर से लागू बायोमेट्रिक सिस्टम पर भी हुड्डा ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि "इस नई व्यवस्था के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है." उन्होंने सरकार से मांग की कि "किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था की दोबारा समीक्षा की जाए."

कानून व्यवस्था पर जताई चिंता: प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि "हरियाणा में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं." उन्होंने कहा कि "आए दिन लूट, चोरी और डकैती की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है." साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी को भी उन्होंने सरकार की नाकामी बताया.

दुष्यंत की महापंचायत पर सियासी हमला: हिसार में हुई दुष्यंत चौटाला की महापंचायत पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने इसे भाजपा की 'बी टीम' की राजनीति बताया. उन्होंने कहा कि "जनता अब राजनीतिक सच्चाई को समझ चुकी है और आने वाले समय में प्रदेश में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा."

बदलाव के संकेत का दावा: हुड्डा ने विश्वास जताते हुए कहा कि "हरियाणा की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है और आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में नई दिशा देखने को मिलेगी." उन्होंने दावा किया कि "जनता अब जनहित के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए तैयार है."