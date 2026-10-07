ETV Bharat / state

BJP नहीं, कांग्रेस से ही है भूपेंद्र हुड्डा की असली लड़ाई! क्यों हुड्डा को टारगेट कर रहे उन्हीं के पार्टी के नेता?

चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र लगातार हर जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहें हैं. जिसमें कार्यकर्ता अपनी बात प्रभारी और अध्यक्ष के सामने रख रहे हैं. लंबे वक्त के बाद प्रदेश कांग्रेस का संगठन बना है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने एक मौका भी मिल रहा है, लेकिन इस सबके बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से अलग चलने वाले नेताओं के तीखे तेवर देखने को मिले हैं. ये नेता बिना नाम लिए हुड्डा और उनके बेटे को टारगेट करते दिखाई दे रहे हैं.

सैलजा और बीरेंद्र सिंह भी कह चुके अपने मन की बात: जींद में बीते दिनों बिना नाम लिए सैलजा और बीरेंद्र सिंह भी हुड्डा खेमे को निशाने पर ले चुके हैं. जींद में कुमारी सैलजा कह चुकी है कि पिछले चुनाव में गड़बड़ी किसने की, इस पर भी मंथन जरूरी है. सत्ता और संगठन की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में रही उनकी जिम्मेदारी थी कि वे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते. वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक जो दिल से कांग्रेसी है, दूसरे जो कांग्रेस में घुस रहे हैं, कांग्रेस से बईमानी करने के बाद भी खुद को कांग्रेसी बताने वाले लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं. यानि कहीं न कहीं सभी के निशाने पर हुड्डा है.

कुलदीप शर्मा सज्जन कुमार मामले में भी लिख चुके हैं पत्र: ऐसा नहीं है कि कुलदीप शर्मा का ये दीपेंद्र हुड्डा को लेकर पहला पत्र है. इससे पहले सज्जन कुमार को दीपेंद्र हुड्डा के अपना रोल मॉडल बताने के मामले में भी खूब सियासत हो चुकी है. इस मामले में कुलदीप शर्मा ने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर उनको एआईसीसी सदस्य पद से हटाने की मांग की थी. उन्होंने उनके बयान को सिख समुदाय में रोष वाला बताया था. वहीं हुड्डा पर बिना जानकारी के उनके हस्ताक्षर G-23 वाले मामले में लेने का आरोप लगाया था. इसके साथ ही कांग्रेस के मंचों से उन्हें बोलने से रोकने का आरोप लगाया था. ये भी कहा था कि पार्टी पर किसी एक का अधिकार नहीं है.

बीरेंद्र सिंह का बयान (ETV Bharat)

अध्यक्ष और प्रभारी सुन रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात: हरियाणा में एक दशक से ज्यादा वक्त के बाद कांग्रेस पार्टी का संगठन बना है. ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी संजय दत्त लगातार जमीनी स्तर पर हर जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं. इन बैठकों में कार्यकर्ता और नेता अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं. जिसमें कई बार हुड्डा गुट को लेकर नेता और कार्यकर्ता अपने बात खुलकर रख रहे हैं. इसी के चलते जींद में बृजेंद्र सिंह कह चुके हैं कि अध्यक्ष और प्रभारी सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं. उन्हें भी पता चल गया होगा कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और कार्यकर्ताओं को किस तरह दबाया जाता है.

सैलजा की मौजूदगी में भूपेंद्र हुड्डा नहीं. (ETV Bharat)

कुलदीप शर्मा के पत्र और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान पर क्या बोले दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बात का जवाब उनसे यानी कुलदीप शर्मा से ही पूछें. वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां तक बात किसी के बयान की है, तो उनसे पूछो. मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा.

भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में सैलजा, रणदीप सुरजेवाला नहीं (ETV Bharat)

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक? ऐसे में सवाल एक ही है क्या कांग्रेस के कुछ नेता अगले विधानसभा चुनाव में हुड्डा को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हुड्डा जो अपने लोगों के बीच जाकर अगले चुनाव को लड़ने की तैयारी करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं या कहीं उन पर परिस्थितियों का बढ़ता दबाव या आभास तो नहीं है?

भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को घेरने का ये कोई पहला प्रयास नहीं है. इससे पहले भी हरियाणा कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को भी शायद इस बात का एहसास है कि हुड्डा के मुकाबले का नेता अभी पार्टी के पास नहीं है. बावजूद इसके हुड्डा को निशाना बनाने वाले नेता अपने प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रयासों का जमीनी स्तर पर कोई बड़ा असर नहीं दिखता है. पिछले तीन चुनाव भले ही कांग्रेस हारी हो, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ज्यादातर हुड्डा के करीबी ही अपनी जीत को पक्का कर पाए, ऐसे में हुड्डा को दरकिनार करना अभी कांग्रेस के लिए मुश्किल दिखाई देता है. हालांकि हुड्डा को भी कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर है कि जो गोलबंदी उनके खिलाफ बनाने की कोशिश हो रही है, वो इसका कोई ना कोई राजनीतिक तरीके से जवाब तलाश रहे होंगे. क्योंकि वो हरियाणा की सियासत के दिग्गज नेता हैं. कैसे और क्या करना है. उनसे बेहतर कोई कोई जनता नहीं है.- धीरेंद्र अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक

संगठन बनने के बाद बढ़ा कांग्रेस की मुश्किलें? वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजेश मोदगिल कहते हैं कि "भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जो नेता निशाना बना रहे हैं, वो इस तरह के प्रयास आज नहीं कई सालों से कर रहे हैं. बावजूद इसके हुड्डा के मुकाबले वो अभी भी हरियाणा की सियासत में खुद को स्थापित नहीं कर पाए हैं. इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर कांग्रेस एकजुट होती तो 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी कुछ और होते, यही गुटबाजी पिछले चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ी थी. हरियाणा कांग्रेस में आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह कोई दूसरा प्रभावशाली नेता नहीं है, यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए नेताओं के एक खेमे के दबाव के बावजूद उनको किनारे करना आसान नहीं है. हालांकि कांग्रेस हर धड़े के जेता को कहीं ना कहीं सेटल कर रही है, लेकिन राज्य में अपनी सक्रियता और भागीदारी के लिए अभी भी जो लड़ाई कुछ नेता लड़ रहे हैं वे उसको जारी रखे हुए हैं. हरियाणा कांग्रेस की ये सबसे बड़ी दुविधा है, जो संगठन बनने के बाद हल होती दिखाई दे रही थी, वो अभी भी कहीं न कहीं बरकरार दिखाई देती है."

ये भी पढे़ं- जींद में कांग्रेस का गुटबाजी पर मंथन, सैलजा बोली- गड़बड़ी किसने की, इसपर भी मंथन जरूरी, बीरेंद्र सिंह बोले- पार्टी में दो तरह के लोग

ये भी पढ़ें- Explainer: 'जय-वीरू की जोड़ी' से क्यों 'जानी दुश्मन' बनें कांग्रेस के ये दिग्गज नेता, जानें विवाद की पूरी कहानी