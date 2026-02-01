ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026 पर भूपेंद्र हुड्डा बोले- 'ये दिशाहीन बजट', दीपेंद्र बोले- 'हरियाणा को पूरी तरह नजर अंदाज किया गया'

Union Budget 2026: नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया दी है.

Union Budget 2026
Union Budget 2026 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 1, 2026 at 8:49 PM IST

3 Min Read
रोहतक: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया दी है. भूपेंद्र हुड्डा ने आम बजट को दिशाहीन बताया. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "बजट में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, निवेश नहीं है, आय में छूट नहीं है. फिर कैसा बजट?"

भूपेंद्र हुड्डा की बजट पर प्रतिक्रिया: भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "बजट में ना तो किसानों को राहत है. ना ही हरियाणा को राहत मिली है. महंगाई की मार से आम जन परेशान है. मनरेगा का नाम बदल कर सरकार ने मजदूरों और दलितों के हक पर डाका डालने का काम किया है. उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सरकार से हर वर्ग दुखी है."

दीपेंद्र हुड्डा की बजट पर प्रतिक्रिया: रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि "ये बजट एक बार फिर साबित करता है कि हरियाणा को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है. प्रदेश को ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, ना विकास की ठोस घोषणा. हुड्डा ने इसे हरियाणा के साथ आर्थिक और राजनीतिक अन्याय बताया."

केंद्रीय बजट 2026 पर दीपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

'हरियाणा को नजरअंदाज किया गया': दीपेंद्र हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम भले 'नायब' हो, लेकिन केंद्र सरकार के बजट में हरियाणा पूरी तरह 'गायब' है. उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश से जीएसटी और टोल टैक्स के रूप में भारी राजस्व वसूला जाता है, उसी प्रदेश का नाम तक बजट में न होना गंभीर उपेक्षा है. दीपेंद्र ने कहा कि "रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से कमजोर स्थिति में है. केंद्र और राज्यों पर कुल कर्ज 78 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा स्तर पर पहुंच चुका है. व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है. विदेशी निवेशक भारत की बजाय अन्य देशों की ओर रुख कर रहे हैं. ऐसे समय में बजट को अर्थव्यवस्था पर मरहम लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया."

'15 साल पुराने प्रोजेक्ट अब तक अधूरे': करनाल हवाई अड्डे पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वर्ष 2013 में यूपीए सरकार के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महम, हिसार और करनाल के हवाई अड्डों को मंजूरी दी थी, लेकिन आज तक ये योजनाएं पूरी नहीं हो सकीं. उन्होंने आरोप लगाया कि गोहाना-सोनीपत की रेल कोच फैक्ट्री वाराणसी शिफ्ट कर दी गई. गुरुग्राम की डिफेंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर चली गई. हिसार एयरपोर्ट का कई बार उद्घाटन हुआ, लेकिन नियमित उड़ानें अब तक शुरू नहीं हुई. नई परियोजनाओं की बात तो दूर, पहले से स्वीकृत योजनाओं को भी पूरा नहीं किया जा रहा.

गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग: दीपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि संत गुरु शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज कर संसद की कार्यवाही जारी रखी, जिससे देशवासियों की भावनाएं आहत हुईं. उन्होंने बताया कि अपने संसदीय जीवन में पहली बार उन्होंने बजट सत्र में शामिल न होकर इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया.

